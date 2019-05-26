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避開貿易戰波及　法人教戰聚焦食衣住行概念股

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

台股周五（24）日反彈，大盤指數終場以10,328.28點作收，上漲19.91點，但外資仍賣超85.23億元，統計已經連續13天一共1,224.02億元。美中雙方的談判進度與企業禁制令變化引發關注，法人分析，過去兩周來，明顯不受貿易戰影響，且營運獲利持續成長的內需股，在6月底川習會前應不易改變，可以細分為食衣住行四大方面。

美中貿易戰從口水戰、關稅戰，又升級到禁購戰，美中雙方火力全開下，電子股全部遭殃，反而讓食衣住行概念股成為資金轉進的避風港。

首先，食品股有表現較好、且獲利可期的有卜蜂（1215）、統一（1216）、統一超（2912）、味全（1201）、美食-KY（2723）、寒舍（2739）等；再者，紡織股受惠貿易戰轉單，加上生產供應鏈早就已經在全球布局，包括聚陽（1477）、儒鴻（1476）、台南（1473）等營收持穩。另外製鞋三雄豐泰（9910）、寶成（9904）、鈺齊（9802）也是相對抗跌的標的。

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第三，居住方面，法人認為是擁有龐大土地、具開發價值的資產概念股，包括近期表現強勢的士電（1503）與農林（2913）等，都是可以留意的標的。

最後，行方面分為交通、基期低自行車股，法人看好的包括有台灣高鐵（2633）、搬遷出口美國生產線回台的自行車廠，像是巨大（9921）、桂盟（5306）、美利達（9914）都是貿易戰衝擊較低的族群。

總結來說，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，考量第二季盤勢呈現震盪整理格局，布局上除留意籌碼調整步調外，也可留意有現金殖利率保護、下檔空間有限以及評價面相對較低的類股或個股。

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：食衣住行,內需股,抗震股,抗波動,美中貿易戰,貿易戰,投資建議

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