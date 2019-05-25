「SNOW CAPPED」德國科技登台　巴清丹黃霈麒打造美容一條龍

▲玩美教主黃霈麒的全方位玩美保養旗艦館SNOW CAPPED全新開幕。（圖／SNOW CAPPED提供）

記者姚惠茹／台北報導

搶攻美容保養商機，被譽為玩美教主的巴清丹國際集團執行長黃霈麒，繼旗下3個美學事業品牌後，最新再推出第4個品牌「SNOW CAPPED」，引進德國美容科技，並在南西商圈耗資千萬打造的旗艦館近日正式開幕，提供兼具美學、技術、設備、產品、服務的一條龍美容保養服務。

新品牌「SNOW CAPPED全方位玩美極緻」，其中SNOW CAPPED中文譯為白雪皚皚，概念取自高山的巔峰擁有潔白積雪，經陽光照射下閃耀出銀光耀眼的自信，主要是打造符合時下男、女以最便捷且安全無虞的保養方法。

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預防勝於治療的時代來臨，SNOW CAPPED全方位玩美極緻除了形象之外，更著重於身體保健，強調「高端科技」、「五感體驗」及「跨界跨品牌合作思維」三大服務重點，提供從頭到腳全方位的保養，包括擁有獨家高密度的紅寶石科技，從源頭解決肌膚問題。

▲SNOW CAPPED引進德國美容科技。（圖／SNOW CAPPED提供）

黃霈麒說明，在「高端科技」中，「膠原蛋白艙」有獨特的高密度紅寶石，專門解決日常保養肌膚的煩惱；「頭皮養護」則是可以維持頭皮血液循環及新陳代謝，透過健康、溫和方式解決三千煩惱絲；「極緻亮白美齒護理」則是使牙齒恢復原有潔白。

黃霈麒表示，擁有全套的完美護理後，最重要的就是保養，旗下「Waddell薇岱爾」主打最懂女人的保養成分，像是《凍齡金字塔組》就是用植物萃取的成分來保養肌膚。

「SNOW CAPPED 全方位玩美極緻」這次耗資千萬打造的旗艦館，不僅是科技美學館，而是全方位美學館，主要就是在五感提供舒適的環境，以空間、音樂、香氛、舌尖、心靈，打造兼具美學、技術、設備、產品、服務的一條龍美容保養服務，並宣布與VIVI MAKEUP STUDIO彩妝團隊，啟動首次的跨業合作。