全聯8元買報紙中1000萬大獎！　7-11開出4張特別獎

▲108年3、4月統一發票中獎號碼出爐。（圖／記者王昕攝）

財經中心／台北報導

3、4月份統一發票中獎號碼出爐，全聯福利中心三重天台門市，有一名消費者只花了8元買1份報紙，竟就幸運中1000萬特別獎。統一超商也有4位消費者獲得千萬大獎，其中一人只花35元買麵包。

3月、4月統一發票中獎號碼今天(25日)中午出爐，各家業者也公布中獎情況。據全聯福利中心統計，三重天台門市有一名消費者只花了8元購買1份報紙，就中了1000萬特別獎。

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另外，全聯宜蘭五結門市也有1張200萬特獎，是購買愛之味牛奶花生、味丹隨緣素肉骨泡麵、韓式泡麵、當歸藥膳湯麵、烹大師干貝、光泉黑芝麻豆漿、中華雞蛋豆腐、火鍋豆腐及全聯購物袋，總共消費485元。

中5獎與6獎的民眾，全聯也表示，消費者可以到家裡附近的門市兌領，除了兌換現金，也可以直接換購等值商品。

統一超商也公布，3、4月統一發票中獎名單中，共有4位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，雲端發票專屬獎也有2位百萬得主。

統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市三民區國城門市購買35元麵包，一人在新北市淡水區渡船頭門市花費95元，一人在台北市松山區小巨蛋門市花費58元，一人在新北市新莊區興洲門市花費88元。

特獎200萬元部分共有4位得獎者，一人在台中市南區義興門市購買70元甜點，一人在宜蘭縣三星鄉立昇門市花費120元；一人在南投縣信義鄉信義鄉門市花費105元；一人在高雄市燕巢區樹科門市花費69元。

另外，雲端發票專屬獎有2位百萬元得主，一人在台南市永康區永龍門市花費40元，一人在新北市新店區百豐門市花費147元。

▼ 統一超商公布中獎名單 。（圖／統一超商提供）