全台逾120萬人欠繳國民年金　30歲左右青壯年最不愛繳保費

▲勞保局統計，30歲到35歲民眾欠繳國民年金者最多。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

國民年金去年繳費率低於5成，其中首期欠費的全台超過120萬人，又以30歲到35歲青壯年最不愛繳保費，反而收入較少的年長者欠繳保費者最少。

國保主要是針對沒有勞保、農保、軍保、公保的民眾，25歲到未滿65歲會自動納保，基本上繳費族群多為失業者、家庭主婦、退休但未滿65歲的民眾居多。

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也因為國民年金的對象多為經濟較弱勢的族群，繳費情況一年比一年低下，去年更是跌破5成，只有47.3%。根據勞保局統計，去年全台欠繳國民年金首期保費跟第二期保費的高達120萬人。

仔細分析這120萬人，竟發現30歲到35歲民眾最不愛繳費，共有23.9萬人，且男性多於女性；其次是40歲到45歲民眾，有22.6萬人欠繳保費。但隨著年齡越高，反而未繳保費的人數卻往下降。

勞保局分析，因為大多數年輕人跟青壯族群還仍在職場，大多只會留意勞保，就算是換工作期間的短暫失業而被納入國保，他們也不急著繳保費，因為他們認為老了還有勞保年金可領。

不過，因為國民年金是65歲以後才可以請領，勞保局提醒，青壯族群可別等到65歲才補繳，因為依照國民年金法第17條，欠費超過10年的部分，被保險人不得請求補繳。