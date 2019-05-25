打群架才會贏！研華進入融程電董事會、佳世達併購「隨時發生」

▲融程電董事長呂谷清 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）昨（24）日召開股東會，並完成董監改選，研華和醫揚正式加入董事會，未來雙方在採購、教育訓練方面能相互支援，工業電腦廠結盟「打群架」再添一例！

近年來，工業電腦產業因面臨工業4.0與智慧製造世代的大環境變化，跨平台跨領域整合已成主流趨勢。融程電因為有強固型手持裝置技術在手，加上與國際Tier 1大客戶合作緊密，成為工業電腦大廠想拉攏的目標。據傳，不少工業電腦大咖私下找人牽線與融程電董事長呂谷清會面，就是希望能與融程電結盟。

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工業電腦龍頭研華（2395）前（2017）年最先以每股45元、買下1.2萬張融程電私募普通股，共砸5.4億元，並取得16.62％股權，董監改選後，研華在董事會中占一席次。

華碩集團旗下研揚則透過子公司醫揚和瑞海投資，共取得18%的股權，占兩席董事。

板卡大廠佳世達集團一年半前，以每股65元公開收購工業電腦廠友通，持股55%，佳世達取得絕對主導權。據了解，當時家族經營的友通願意讓出經營權，業界頗為震驚，市場研判，友通當時的董事長呂衍奇很可能是因為要走出家族經營的困境，才甘願被收購。佳世達董事長陳其宏日前更表示，今年的潛在併購持續進行中，且「隨時可能發生」，更凸顯現今的產業局勢下，要打群架才會贏。

▼佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）