林若亞條款是否納交通費、通勤費　下週一朝野攻防

▲下周一（27日）立法院財政委員會將審查所得稅法第14條及第126條修正案，也就是俗稱的林若亞條款（資料照／記者黃克翔攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會下周一（27）日將審查相當受到關注的林若亞條款以及長照扣除額。而光是林若亞條款，立委就提出了7個版本，多數立委提案薪資扣除額減除可定額或者列舉扣除二擇一，並且差旅費、交通費可以作為扣除額項目，預期將成為藍綠立委、朝野之間彼此攻防的焦點。

所謂「林若亞條款」名模林若亞2005年收入約30萬元報稅時以「執行業務所得」報稅，指收入全都花在治裝等費用，全部申請列舉扣除，被國稅局認定是「薪資所得」，不得採列舉扣除，要求補稅5萬多元。

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林若亞不服申請復查被國稅局駁回，打官司欲討公道，經承審法官聲請解釋，司法院大法官會議作成釋字第745號解釋，現在也俗稱林若亞條款或名模條款，認定國稅局不許列舉扣除是違憲行為，並要求檢討修正。外界也認為，林若亞條款大多數是收入超高或者是富有之人才會受益。

立法院財委會下周一將審查「海關進口稅則部分稅則」修正草 案、「所得稅法第14條、第126條」 修正草案及「所得稅法第 17 條」。其中所得稅第14條及第126條修正，就是因應大法官第745號解釋，薪資扣除額應該可以核實減除，就是林若亞條款。

林若亞條款修正 7立委提案

行政院的版本提出，薪資可以核實減除的項目包含職業專用服裝費，限定於職業必須穿著的服裝，或者表演才能穿的服裝，其購置、租用、清潔、維護的費用可以減除；進修訓練費是依據法規需特定的技能、專業知識相關的課程訓練費以及職業工具，像是工作上所需要的書籍、費用，非2年內會耗竭，應攤提折舊或攤銷費用。前述的三項費用，各項可扣抵的上限為薪資收入的3%為限。財政部預估薪資可核實課稅，大約有7萬125人適用，稅損介於20億元到42億元之間。

藍綠立委各有想法，國民黨立委顏寬恒、國民黨立委許毓仁、民進黨立委邱泰源、時代力量立委林昶佐、民進黨立委張廖萬堅、國民黨立委曾銘宗、民進黨立委王定宇等也有提出相關的版本，共計7版。不同於行政院版本，許多立委都提出，交通費、通勤費、差旅費也可以減除，預期也成為朝野攻防的焦點。

▲各立委所提出林若亞條款的修正內容。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部提供）

長照扣除額實施 29萬人受益

另一大重點，就是所得稅法第17條修正，就是民眾本人、配偶或受扶養親屬符合衛福部所公告須長照的身心失能者，每人每年扣除額上限12萬元，也就是所謂的長照扣除額。

財政部表示，根據統計，須長照之身心失能民眾中，50%以上為身心障礙者，現在身心障礙特別 扣除額大幅提高為20萬元，若加計長照扣除額12萬元，共可扣除32萬元，對於需要長期照護支付醫藥費的家庭來說，減輕不少負擔。根據財政部評估，長照扣除額若實施，受益人數約 29萬人，增加申報戶可支配所得約20億元。