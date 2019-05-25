報稅尾聲！最後一週國稅局中午無休　31日服務到晚上7點

▲報綜所稅為了紓解人潮、協助民眾報稅順利，國稅局下週一起(27日)到週五(31日)中午不休息，最後一天加班到晚上7點。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

申報綜合所得稅進入倒數的階段，根據財政中心統計，至25日止網路報稅已經有完成了295萬件。另外，南區國稅局也表示，至22日止南區國稅局轄區內已經完成申報數也達到七成左右，所以還沒報稅的民眾，手腳要快、趕快去報稅。

報稅最後一周 國稅局中午不休息

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報綜所稅進入尾聲，為了舒緩報稅人潮，協助民眾順利報稅，各區國稅局從下週一（27日）起到下週五（31日）止，中午都不休息，加班提供民眾收件、所得以及扣除額資料查調服務，並且在申報截止日，也就是下周五各區國稅局加班服務到晚上7點，因此忙碌的民眾也可以挑好時間報稅。

為加強個人所得、財產資料之保護，國稅局也提供全功能櫃台提供「所得、財產查調即時通知」服務，當所得、財產資料被查調時，系統會立即以手機簡訊或電子郵件發出通知，提醒民眾確認是親自或授權代理人查調所得及財產，歡迎民眾多加利用。

網路報稅 31日晚上12點前要上傳成功

網路申報方面，今年Windows也可以利用Ｗeb線上報稅，不再侷限於MAC、Linux、iOS、Android等作業系統使用。納稅義務人欲採用綜合所得稅結算申報Web版，請至財政部電子申報繳稅服務網站(網址https://tax.nat.gov.tw/) 、點選 「綜所稅結算申報」、進入「開始報稅」。採用網路申報、報稅者，只要將申報資料在5月31日晚上12點以前上傳成功，就算是如期申報。

▲民眾繳交綜所稅的同時，也不要忘記房屋稅喔！（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

房屋稅繳交截止日 同樣在5月31日

另外要繳納稅款的民眾特別注意，繳稅方式有現金、信用卡、繳稅取款委託書、晶片金融卡、票據、自動櫃員機(ATM)、活期(儲蓄)存款帳戶轉帳繳稅、行動支付工具繳稅等八種管道，且稅額在2萬元以下，也可以透過便利商店繳稅，對民眾繳稅來說選擇多元又方便。

此外，5月除了綜所稅外，還有房屋稅要繳交，繳納期限同樣到今年5月31日，根據統計，今年全國房屋稅開徵件數總計879.45萬件，稅額792.05億元，需繳房屋稅民眾也要在期限內繳納。遲繳的民眾會被加徵滯納金，截止日後2日就會加徵1%的滯納金，所以6月2日之後繳交就會被罰，因此民眾同樣要記得如期繳納，避免遭罰。