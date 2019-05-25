南勢角工地大火！消防員灌救整夜累癱　分隊停電讓他們熱成一團

記者陳雕文／新北報導

辛苦了！新北市中和區景新街355巷一處工地於24日晚間6點起火燃燒，消防員剛吃了一口飯就收到通知，放下碗筷迅速著裝出勤，這一場火警，打了12個小時…直到火勢控制，疲憊的隊員才能輪流吃便當。凌晨，隊員回到隊上，又剛好遇到停電…電風扇也沒得吹了，大家累癱，還熱成一團。

▲▼南勢角工地的地下3樓傳出火警，竄出陣陣濃煙，當時正值下班、晚餐時間，消防員吃了一口飯菜就迅速著裝出動救援。（圖／記者陳雕文翻攝）

隊員表示，之前就知道當天分隊會停電，只是打完火回來，總會希望能加熱一下沒吃的飯菜，並好好洗個熱水澡，把粉塵等等污垢洗掉，比較舒適。但大家沒有抱怨，一直待到早上將近6點，電來了再趕緊洗洗睡。

▲打了12小時的火，消防員累癱，等到在火勢控制，才能輪流休息吃便當。（圖／翻攝自臉書《我是永和人》）

新北市政府消防局解釋，現場起火處在工地的地下三樓，部署及搶救難度大，當時有隊員從上頭往下灌水，還有8輛大型排煙機灌風，將粉塵吹散，增加能見度。接著另一組隊員身綁發光繩、拉水帶沿車道前進，持續灑水。

請民眾給予消防員多一點的體諒，不要抱怨救護車聲響太大聲、不要投訴消防車來的慢、不要投訴消防隊在你家旁而嫌吵。請記得，有一群用身體力行守護城市的他們！

▲▼打完火，消防員返隊，由於停電，大家一身臭汗整理裝備，除了飯菜無法加熱或冷藏，連電風扇也沒得吹了。（圖／記者陳雕文翻攝）