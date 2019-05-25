小資族管錢新招！善用數位帳戶APP記帳　花太多錢自動通知

▲台新Richart的App有帳務分析功能。（圖／台新銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

小資族薪水已經夠少了，更希望能有方便的工具管理帳務。銀行建議，可以善用數位帳戶的記帳功能，目前多家銀行的App都提供帳務分析功能，幫助小資族每月能自動管理帳務。

理財的第一步，一定是要先搞清楚每天的消費情況，但許多人記帳只記錄流水帳，不會分類或檢討，就算紀錄了，還是不知道錢花到哪裡去。有些人則是用手寫記帳或是一筆筆記錄到電腦裡，手寫記帳確實是一個記帳方式之一，但現在年輕人支出方式非常多元，有時用現金、有時用信用卡，到某家商店就改用行動支付，到便利商店改用悠遊卡等，一旦發票或單據不見，或是一時忘記了，常常帳就對不起來，記帳往往就半途而廢。

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現在民眾人手一支智慧型手機，當然也可以善用記帳APP，但要養成記帳習慣，一花錢就要拿起手機紀錄，也是需要花費一點時間。如果還沒養成記帳習慣，可以先用行動銀行APP的自動帳務分析功能。

目前大多數的銀行都有自己專屬的行動網路銀行APP，讓客戶只要用手機，就能一次做到查帳、轉帳、信用卡繳費、換外匯、轉定存等功能，近期多家銀行則加入記帳功能，自動幫民眾統計、分類每月的消費。

以台新銀行的Richart來說，Richart APP有「帳務分析」功能，讓用戶透過圖表便可快速了解即時的帳務概況，Richart還會分析用戶近期的消費狀況，如果當月花費超過以往平均的話，Richart還會提醒「是不是花太多錢了？」，下個月應該要節制消費，讓用戶養成記帳習慣。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Richart相當重視使用者的聲音，只要收到任何新的功能建議，便會評估並確認可行性後列入開發排程。近日推出的「帳務分析」便是許多愛用者敲碗希望Richart推出的功能。除了分析消費狀況外，Richart也會提供理財小建議，如外幣定存或是銅板基金投資等，讓閒置資金做更有效的運用。