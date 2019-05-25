每天上工13小時身體亮紅燈　護理師提前離職還得賠醫院6萬

▲長工時已成台灣職場常態，醫護人員更是身受過勞之害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

許多行業的勞工長時間處於過勞狀態，醫護人員更是其中相當辛苦的一群人，一名曾在大醫院加護病房擔任護理師的珊妮，天天上工13小時已是常態，身體開始出現警訊，因而萌生離職念頭，不過這份工作遭綁約2年，想要提前走人，還被迫繳交6萬元的違約金。

今年24歲的珊妮歷經半年的過勞工作職涯，迄今仍無法想像當初是怎麼撐過來的，她說，過去曾在大醫院加護病房擔任護理師，每天工作13小時是常態，明明表定8小時的工時，不過實際上早上6點就必須上工等交接，直到晚上7、8點才能下班，人手似乎永遠沒有足夠的一天，一個人不僅要顧20床病人，還得包辦行政、清潔環境瑣事。

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在休息時間被剝奪下，嚴重睡眠不足，放假幾乎倒頭就睡，身體開始亮起紅燈，甚至「經常一整天沒有喝水進食，也沒有時間上廁所」，某天珊妮突然發燒送急診，當下才被醫師診斷為腎盂腎炎，之後只要工作過於忙碌，不小心忘了喝水或憋尿，就會反覆發作。

護理師上工後常常忙進忙出，珊妮害怕請假後會造成同事的負擔，常常錯過親友重要的生日聚餐，每天忙得焦頭爛額之外，也遇過不理性的病患家屬，把護士鈴當服務鈴按，要求立刻到病房把屎把尿，弄得大家緊張兮兮，壓力也跟著湧現。

天天超時工作，身體發出警訊，珊妮開始萌生離職的念頭，但她記得護士工作遭綁約2年，任期未滿就離職，還賠了醫院6萬元的違約金，卻一點也不後悔，毅然決然辭去護理師的工作，如今成為一名接案的健康管理師，提供客戶飲食調配、營養諮詢及體重控管等專業建議，月收入上看6萬元。