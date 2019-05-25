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快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應

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▲▼台灣大哥大。（圖／記者林昱均攝）

▲台灣大哥大驚傳斷訊。（圖／資料照）

記者柯沛辰／台北報導

台灣大哥大24日深夜傳出內湖地區斷訊，有許多用戶發現無法上網、沒有訊號。經客服回覆證實，北台灣部分地區訊號不穩，可能會影響網路及語音訊息服務，目前內湖區搶修中，預計最快凌晨4點修復，最晚天亮前會修好。

有網友24日深夜11點15分在PTT通訊板（MobileComm）表示，目前台灣大哥大收不到訊號，換了兩支手機都是同樣狀況，「請問有人有一樣的情形嗎？」結果釣出許多內湖網友一片哀號，崩潰直呼「我也是！」

請繼續往下閱讀...

臉書在地社團「我是東湖人」也有許多網友回報狀況，紛紛留言表示，「掛了，客服打不進去」、「客服電話是否爆了...打了兩分鐘打不通」、「我還以為是手機問題」、「客服打了20分鐘沒人接」、「天阿，突然沒有服務」、「客服剛剛說，預計影響時間到凌晨4:00」。

稍早《ETtdoay新聞雲》記者致電台哥大客服查證。客服人員回應，有工程師回報設備異常，目前訊號斷斷續續，但最晚天亮前會修復，如果用戶有接收到些許信號，可以將手機重開機嘗試連

▼有網友發現台哥大訊號不穩，發文詢問大家狀況。（圖／翻攝自PTT，下同）

▲▼快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應。（圖／翻攝自PTT）

▼臉書在地社團也有人回報狀況。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

▲▼快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：台灣大哥大,台哥大,台灣大,內湖,訊號

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