專訪／貿易戰是「轉機」　券商公會理事長賀鳴珩：政府應開放，讓投資環境更好



▲券商公會理事長賀鳴珩。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉姵呈／台北報導

自去年底以來，金融市場受到內有經濟結構轉變、需求漸趨飽和，外有美中貿易戰的夾擊下，在銀行、壽險、證券三大金融行業中，唯獨證券業面臨了相當大的困境，而擁有相當豐富證券期貨經驗的賀鳴珩剛好接任券商公會理事長，他甚至用「艱困的時局」來形容現在的狀況，他說：「蔡英文總統的政策目標要讓台灣變成亞洲理財中心，而我認為這個時機點，法規應該要更開放且證券商應該要集合周邊單位，積極爭取更好的投資環境。」

台股去年日均量超越1,600億元，帶動四大交易所（證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所）獲利成長都約有二成，反觀全體證券商去年稅前盈餘332.97億元，較前一年衰退近25%；賀鳴珩說，過去因為證所稅的產動，讓許多台商對外發展往中國大陸設點，券商的獲利比起銀行跟壽險業，就顯得落後；而現在這個時機點，因為美中貿易戰持續延燒，即使台灣投資環境比較沒那麼好，但公會也積極在爭取更多的機會跟業務的開拓。

首先，亞洲理財中心首要就是推動「台商回流政策」，許多東南亞國家也在等待這個機會，賀鳴珩認為，稅務方面70%可以用在經濟層面上的措施，像是幫助企業回來台灣租地蓋廠房生產等。他也提到，券商公會目前要積極做的就是創投跟私募這一塊，因為最了解產業的其實是證券公司，如果讓證券業直接經營私募基金的募集跟管理，再配合私募創投跟台商回流，不但可以解決產業問題，因金融業有高度監督管理，對於投資人的保護其實更加分。

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賀鳴珩說他也在思考，這次針對海外資金回流的立法，對證券業來說有什麼機會？他認為，把資金引回台灣，不見得會產生100%投資，但因為私募跟創投也跟承銷有關，如何利用此次機會讓券商更「接地氣」，跟新興產業接軌，以及與周邊單位一起合作，對公會來說目前其中一個很大的目標。

▼賀鳴珩認為，美中貿易戰對台灣是種轉機，公會也積極在爭取法規上的開放，幫助券商突破目前的困境。（圖／記者湯興漢攝）

再者，賀鳴珩提到，台灣賣了那麼多海外金融產品，但自製理財產品卻很少，而且有管理經驗的人才都跑到海外去，這也是一個很大的問題。「若證券、期貨、投信投顧三個公會加上四大交易所，一共七大單位，組合起來就有700億元的準備盈餘，其實是很夠我們去解決創新與發展的問題的。」

而從海外證券市場統計資料來看，現在有40%的交易都是短線交易，另外40%至45%為被動式交易，過去像老一輩的人買股票的僅存不到15%，變化非常的大，證券業勢必要轉型。

這不僅是設備上的更新，賀鳴珩認為，證券業目前的從業人員也要進步。因此券商公會也跟台灣CFP合作，針對近3.5萬名證券從業人員，提供更多課程與專業證照考試，針對不同年資的人員作合適的課程規劃，另外證券業也要網羅更多人才，協助宣導金融相關知識，包括高中職投資理財教育宣導活動、大專院校課程，畢業後的人才不會外流。

賀鳴珩認為，國外理財商品經過包裝，就可大肆在台灣吸收資金，但是台灣卻不准券商開這些產品，最大的問題出在法規上有很多限制，他認為，美中貿易戰反而是種「轉機」，公會要突破證券業人才只能「銷售」國外的理財產品的限制，讓台灣能自製這些金融商品，才會有更多各方人才回到台灣。