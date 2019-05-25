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專訪／預防勝於治療　長春藤董事長陳炯瑜布局「預防醫學」

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記者姚惠茹／台北報導

「預防勝於治療」並非口號，長春藤生技董事長陳炯瑜接受專訪提到，30年前還沒有健康預防的概念，但是隨著醫療資源的過度使用，讓自己發現從生活模式改變來著手，不僅可以讓國家不用耗費太多醫療資源，還可以真正達到疾病預防的效果。

陳炯瑜曾在台大心臟內科擔任醫師，後來踏入生技醫療領域，這中間的心路歷程，他分享是因為當年有位醫界前輩對他說，做心導膜的醫生很多，不缺你一個，但是切入健康管理的醫師缺很少，雖然不算轉換跑道，但是每當看到患者，可以透過不用藥的方式找到健康，他就會非常高興。

▲長春藤生技董事長陳炯瑜。（圖／記者姚惠茹攝）

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▲長春藤生技董事長陳炯瑜。（圖／記者姚惠茹攝）

談到長春藤生技布局「預防醫學」，陳炯瑜表示，所謂的健康管理，部分人以為只有健康檢查，其實檢查已經算後期，因為「預防」是希望病患在身體還沒有檢查出異狀之前，透過正確的生活、飲食、運動習慣，就可以維持好健康狀態。

陳炯瑜表示，高齡化社會來臨，長輩一旦生病就不是單一科別的問題，有時候可能心臟科、腎臟科、新陳代謝科，甚至外科一起看，不僅耗時耗力，甚至對於國家社會來說是醫療資源的過度浪費，但是如果從生活模式的調整，幫助老年族群訓練肌力、活動力，照顧好骨骼關節，不僅可以維持健康，還能節省醫療資源的浪費。

陳炯瑜分享，生病是一種失去原本認為理所當然的功能，像是呼吸、吃飯、拉撒等等，但是只要進行健康管理，就可以在首先排除疾病之後，幫病患進行生活模式的改變、營養的調控、運動處方簽的開立、定期的追蹤，透過互動來持續關係他們的執行成效，就像是從「治療」變成「預防」的醫生。

▲長春藤生技董事長陳炯瑜。（圖／記者姚惠茹攝）

▲長春藤預防醫學健康管理董事長陳炯瑜。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：媚登峯,長春藤生技,再生醫學,預防醫學,陳炯瑜

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