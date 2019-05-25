專訪／長春藤生技切入再生醫學　自體細胞修復退化性關節

記者姚惠茹／台北報導

台灣社會走向老年化，長春藤生技董事長陳炯瑜接受專訪提到，全球都走向倒三角的人口結構，因此伴隨著龐大的老年退化問題，像是骨骼關節的退化，因此長春藤便針對這樣的趨勢，早在十多年前就開始布局再生醫學，並以自體細胞修復退化性關節。

陳炯瑜首先提到，台灣特管法的開放，讓過去處於灰色地帶的療法逐漸明文化，舉例來說，過去台灣人為了進行再生醫學輔助治療，都必須跑到鄰近的國家，現在終於不必千里跋涉，而且像是日本早就已經行之有年，開放也是因應世界生物科技發展的潮流，讓民眾有管道可以尋求輔助療法。

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▲長春藤生技董事長陳炯瑜。（圖／記者姚惠茹攝）

看準這樣的趨勢，陳炯瑜表示，長春藤從十多年前就開始布局再生醫學，從健康檢查、健康管理切入，慢慢了解到健康並非單單只是外表和體重的管理，因此逐漸朝向再生療法，首先做的就是透過血液成分裡面的生長因子，因為是自己用自己身體的東西，所以特點就是沒有侵害性和排斥性。

陳炯瑜表示，媚登峯在2002年成立長春藤預防醫學健康管理，2003年開始與台北醫學大學臨床醫產學合作投入「再生醫學」幹細胞療法與增生療法研究， 當時發展的技術是個人血液製品技術，這種技術比起市面PRP（platelet-rich plasma,自體血小板）療法更具優勢。

▲長春藤生技通過衛福部GTP審核實驗室。（圖／記者姚惠茹攝）

隨著技術發展，陳炯瑜表示，長春藤在2011年起研究成人周邊血幹細胞採集、冷凍與儲存技術，主要就是用在血癌、血液腫瘤相關疾病，並試著跟美國、日本做技術交流合作，包括免疫細胞的培養、幹細胞的技術，而實驗室更在2017年通過衛福部人體細胞組織優良操作（GTP）審核。

陳炯瑜表示，長春藤生技在2015年推出SRF優適骨療程，針對退化性關節、運動傷害、疼痛管理等治療，就是以自體細胞修復退化性關節，其實就是把市面上的PRP療法拆解，實實在在的用原來科學期刊論文上面的製造過程，一步一腳印的在無菌實驗室執行療程。

陳炯瑜分享，曾經遇過一位熱衷於三鐵的病患，因為在比賽過程中摔車，導致左邊鎖骨斷裂開刀、左手無名指粉碎性骨折，但是他曾為台灣得過不少獎項，如果從此無法運動十分可惜，所幸在長春藤生技透過血液中分離出富含各式生長因子的血小板血漿，導入到損傷的區域後，終於逐漸復原。

▲長春藤生技董事長陳炯瑜。（圖／記者姚惠茹攝）