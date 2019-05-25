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和首富當好友！郭台銘商業金頭腦「吸粉快狠準」　LINE@2個月破44萬人訂閱

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▲▼ 。（圖／）

▲郭台銘目前有臉書粉絲專頁及LINE@帳號，善用社群工具搏感情。（圖／截自郭台銘Facbook、LINE@）

網搜小組／綜合報導

鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨2020總統初選，在海內外投下震撼彈，聲勢一日比一日高，所到之處人氣爆棚，近日從北到南近距離接近民眾，掀起一陣「台」風。他不僅台灣鄉鎮趴趴走，還積極經營粉絲專頁，也玩起LINE等社群軟體，成功吸引大批年輕人關注，LINE@創辦不到2個月，就超過44萬網友關注。

▲▼郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

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▲郭台銘經營社群帳號相當有成效。（圖／記者張一中攝）

郭董宣布參選後展現十足親和力，網友以他的名字聯想「Good Timing」一詞 ，說明對首富參選的期待。而這一個多月來，不論是在母親節他蹲下幫記者綁鞋帶的郭台銘，或是與雞排博士宋耿郎大和解、親自炸雞排請教成功know how的郭台銘，都成為網路上的熱點事件，大批網友追著直播，想一窺首富自然、平凡的一面。

1950年出生的郭台銘，今年雖然已經68歲，但經營起個人粉絲專頁，憑藉個人魅力和商業金頭腦，很快就吸引年輕網友關注。郭台銘在2019年1月29日創立臉書粉絲專頁，短短4個月的時間，已經有29萬6千多位網友按讚，超過32萬網友追蹤。

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▲郭台銘粉絲專頁累積近30萬人。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

創辦粉絲專頁以來，他時常貼文分享自己的想法或是當天的行程，展現鐵漢柔情的一面，吸引許多人按讚、討論。就有網友留言，說郭董的文每一篇文章都有點長，「但是讀完的時候就會發現這個人是來發現問題，提出解決辦法，再用執行力來實現」，給予郭台銘相當高的評價。

▲▼郭台銘直播談論自貿區。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

▲郭台銘曾開直播談論自貿區。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘在粉絲專頁剛創立的時候，就曾解釋為何跟上經營社群風潮，他在臉書貼文表示，「長久以來網路上流傳眾多以郭台銘名義開啓的臉書帳號，充斥許多似真似假的故事，言論；社群年代真假難辨成了大家的共同焦慮」，所以他想在個人事業與志業的平衡點上，選擇以志業及人生信仰做為臉書的基礎。

原來是因為「山寨的分身」太多，郭台銘才決定以本尊身分經營粉專，打算把他「認為應該廣為人知，推己及人的內容分享給志同道合的朋友們」。到底郭台銘的盜版粉絲專頁有多猖狂？用臉書搜尋後會發現，光是叫「郭台銘」的粉絲專頁就超過10個，其他包括「郭台銘選總統」、「郭台銘 Good Timing」等等；其中，內容農場文章為主的「郭台銘台湾之光」超過12萬人按讚。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲郭台銘「山寨分身」眾多。（圖／翻攝自Facebook）

除了臉書粉絲專頁，郭台銘也在3月底創辦LINE@帳號，3天內就破16萬人追蹤訂閱。創辦時，宣傳方式更引起一陣熱議，他先在臉書公布LINE連結網址，接著用「昨晚郭董LINE我，一直拜託我加他好友」訊息，許多人好奇點進去，發現居然真的可以和郭董「做朋友」，欣然加入成為「首富好友」，靠著民眾的熱情宣傳，郭台銘Line@帳號粉絲數飛漲。

▲郭董開「Line@帳號」早晚問候你　迎10萬按讚粉絲要送「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭董開「Line@帳號」早晚問候網友。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘LINE加好友的速度和作生意一樣快、狠、準，目前已經有44萬多好友；而點進「TerryGou」LINE帳號，郭董馬上會與使用者打招呼「你好，我是郭台銘，這是我的LINE，請幫我推薦給好朋友們」。下方除了有郭台銘臉書粉絲專頁的連結外，還有Line@帳號的推薦連結及永齡基金會、鴻海科技集團的官方網站連結。

郭台銘曾表示，「我不一定是最成功的人，但我相信我是在事業及志業上都盡最大的努力，奮鬥不懈的人」。他開通臉書粉絲專頁和LINE官方帳號後，在社群媒體相當頻繁發文，分享自己做事態度、外出行程，也不時澄清外界對他的質疑；除了用文字講述人生價值觀，他也常發布直播及影片，影響力頗為深遠，堪稱「另類網紅」。

▼郭台銘推出Line@帳號。（圖／截自LINE）

▲▼郭台銘推出Line@帳號。（圖／截自LINE）

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關鍵字：郭台銘,粉絲專頁

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