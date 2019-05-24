台式百搭國民美食「統一麵 x 逢甲夜市」跨界聯名　搶攻百億泡麵商機

▲統一麵 x 逢甲夜市「肉燥香．料理大賞」推出17道混搭美食料理。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

夜市也可以大玩聯名？網友票選全台創意美食發源地的逢甲夜市，將與1971創立迄今48年的台灣國民經典品牌－統一麵，攜手推出「肉燥香．料理大賞」的限時跨界合作，不僅打造新世代的新食尚，更搶攻年產值上看110億元的泡麵商機。

依據尼爾森調查統計，2018年全台即食麵年產值達110億元，較前一年度的109億元成長0.7%；其中，統一所生產的即食麵品項，市占率超過四成，位居市場領導地位。

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時間拉回2017年，統一企業董事長羅智先曾提出麵食革新計畫，將大陸傳統的方便麵重新定義為「生活麵」，過去要吃得飽，現在追求吃得巧，集團內部也開始研究各種新型態的生活麵可能性，未來將推出超乎想像的麵食產品。

統一集團發言人凃忠正表示，統一麵創立至今，連年攻占各大量販賣場熱銷排行，不僅人氣口味肉燥風味深受台灣人喜愛，去年全年銷售量超過 3500 萬包，奠定國民美食地位。

創立48年、從未改過配方的經典口味，如何迎合不同世代的口味？凃忠正說，把泡麵變成食材，和其他食材結合變成混搭料理，是傳統老味道能持續創新、維持人氣不墜的巧思。

▲統一麵 x 逢甲夜市「肉燥香．料理大賞」美食地圖。（圖／統一提供）

統一麵與號稱全台創意美食發源地的逢甲夜市攜手合作，精選 13 間人氣店家，集結各路創意料理手法，以統一肉燥麵打造 17 道期間限定美味，活動自 2019 年 5 月 24日起至 6 月 9 日為止限時 17 天。

統一今年於逢甲夜市指名13間名店，以統一肉燥麵入菜，不論是與日式火鍋、串燒及炸物結合，或是與臭豆腐、脆皮烤鴨混搭，甚至是具有美式靈魂的起司洋芋及牽絲牛肉捲，中西合併的衝擊組合，同樣吸引饕客味蕾。



當熟悉的肉燥香與傳承數十年的小吃相遇，彼此將激盪出什麼樣的美味創意火花？快呼朋引伴相揪參與這難得一見的聯名活動吧！

