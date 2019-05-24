工會醞釀罷工投票！永豐銀發聲明了　4大原則盼續溝通

▲永豐銀行爆出，因為特別獎金事件引發勞資爭議，今日協商仍尚無結果（圖／資料照）



記者吳靜君／台北報導

永豐銀資方與工會今（24）日針對「特別獎金」爭議，進行協商，但是並沒有具體共識，工會也下通牒，若在下周二（28）日下午5時前，資方無具體承諾，將關閉協商大門，6月1日依法舉行罷工投票。

據了解，特別獎金的爭議是，工會認為，特別獎金是由員工的績效獎金中配發給「特殊貢獻」的員工，但相關規範並無在公司章程中訂定，也無明確的分配標準。永豐銀與工會今日下午進行協商，但是並無具體的共識。

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永豐銀行晚間提出聲明表示，希望基於必須保障客戶權益、必須照顧員工福祉、必須保持企業競爭力、必須維護經營管理權等四項原則，與工會就有助勞資雙方議題繼續溝通。

永豐銀行表示，金融業是長期累積信任與專業服務客戶的行業，任何變革及協商都必須基於保障客戶權益原則審慎考量。因此照顧員工權益及福利，也必須是基於維持企業競爭力及管理權與員工共享企業經營獲利原則下，共創多贏結果。

永豐銀非主管職員工 去年平均薪資破百萬元

永豐銀行表示過去對員工的照顧，有四個主要的重點，一，所有獎金的發放原則是在公司獲利的前提下，才會發放，與員工共享；二、非擔任主管職務的員工平均薪資去（2018）年度為109.4萬元，員工薪資具有相當的水準。

三、「特別獎金」的發放是管理階層為保持公司競爭力，留住表現優秀人才的作法，所有程序皆經董事會核定後發放，並無「黑箱作業」或「不公不義」的情事；四、為維護客戶權益及公司永續發展，管理階層將會持續與工會進行溝通。

永豐銀強調 特別獎金功能留才之用並無黑箱

永豐銀行解釋，每年發放給員工的年度薪資，包括歲末肯定同仁的辛勤付出與績效貢獻的「年終獎金」；其次是按個人考績核定及業績表現分配「績效獎金」；同時，經營團隊為獎勵工作積極投入、成效卓著、具特殊優良表現績效的個人或單位，以留住優秀人才，才核發「特別獎金」。

工會訴求「特別獎金」的議題，是屬於經營管理階層的權限範圍，基於業務特性以及員工的表現的管理考量，經營管理主管要衡量金融同業薪資市場的競爭性，才能為公司留住優秀人才。對於工會的主張，永豐銀行表示，經營階層願意以開放的態度來持續溝通。