李詩欽接掌電電公會理事長　祭出3大措施應對中美貿易戰

▲電電公會今日舉辦年度會員代表大會暨換屆改選，由前英業達集團理事李詩欽接任理事長一職。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

電電公會今（24）日舉辦年度會員代表大會暨換屆改選，由前英業達集團前董事長、現任電電公會副理事長李詩欽接下新任理事長，並提出3大措施應對中美貿易戰，分別是廣泛了解廠商需求、組織應變團隊（focus team）以及擬定長期投資。

正崴精密工業董事長郭台強從2013年5月接任電電公會理事長，迄今已經過2屆6年的時間，今天交棒卸下理事長一職，獲聘公會榮譽理事長；在經濟部長沈榮津及會員見證下，李詩欽正式接任電電公會理事長。

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▲電電公會新任理事長李詩欽。（圖／記者紀佳妘攝）

李詩欽表示，今年中美貿易情勢如此緊急，在接任前已透過公會管道事先進行意見調查，並提出3大目標應變，首先是廣泛、充分了解廠商所遭遇的狀況。

再者是組織應變團隊，李詩欽指出，中美貿易談判仍在進行中，希望能夠趁早落幕，針對此事也商討一些措施，才有更多時間來調整與應變，當然計畫趕不上變化，但他認為並不會拖太久，組織應變團隊後，一旦有變化之際就能快速因應。

最後是擬定長期投資計畫，在投資環境上，希望政府能夠多給廠商鼓勵，像是檢討貨物稅等，雖然政府有政府的困難，但廠商也有廠商的需求，若能排除障礙，儘管現今風險之大，相信廠商仍會願意在這種時刻進行投資。