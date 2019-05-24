郭台銘不送報紙改做公益　捐款30萬元給屏東育幼院

▲左起為華碩集團總裁曾鏘聲、鴻海董事長郭台銘、廣達副董事長梁次震、英業達董事李詩欽、正崴董事長郭台強。（圖／記者李毓康攝）



記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（24日）在臉書發文，除了提到他在電電公會的「台灣經濟國家發展隊」戰略之外，還提到原本有PO文要抽獎送報紙，但為了避嫌的關係，所以捐款30萬元給屏東善導書院育幼院，完成贈送報紙的承諾。

首先郭台銘在臉書提到今天在電電公會首次要組國家隊的計畫，並以「郭台銘的國家發展藍圖：東進、西和、南拓、北接，台灣要脫胎換骨，經濟起飛」為題，提到今天「回娘家」去了電機電子工業同業公會，分享對中美貿易戰，台灣要怎麼發展的戰略和心得，並規劃「台灣經濟國家發展隊」的藍圖，也就是「東進、西和、南拓、北接」。

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郭台銘表示，台灣未來是非常非常有前途的，我一直強調的是政治要替經濟服務，我轉換跑道，不是為名，也不是為利，我為的是中華民國的未來。我喜歡做沒人做過的事，就算民進黨對我潑髒水、抹黑抹紅我，都沒關係，因爲如果我在鴻海，我只能替一家企業服務，但是我來當總統，一定可以發揮千萬倍的綜效，我可以幫2,300萬人民賺錢。

郭台銘強調，「因為我有管道、我有人脈、我有經驗」，對比檯面上其他的候選人可能連要談什麼、找誰談都不知道，而且大家都說台灣有「六缺」，缺電、缺水、缺土地、缺技術人才、缺研發人才、缺投資，「但其實我們還有第「七缺」，就是缺一個像我這樣可以帶領大家轉型的中華民國總統。」

▲郭台銘提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖。（圖／翻攝郭台銘臉書）

關於「台灣經濟國家發展隊」的戰略，郭台銘也特別在臉書向大家說明：

1. 東進：透過台美FTA的簽定，讓台灣製造業前進美國，建立新的「台美供應鏈」，彌補美國製造業缺口，協助實現讓美國再次偉大的美國夢。

2. 西和：目前中國大陸要拚「六穩」，分別是「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，但我認為要七穩，還要「穩台商」，中國大陸出口前50大有一半為台商，所以兩岸攜手合作，一定能協助大陸市場產業轉型，創造雙贏。

3. 南拓：我們可以透過FTA進軍東南亞、印度、西亞(中東)市場，開拓台灣「後廠」，帶動亞洲經濟成長樞紐。印度要發展經濟，必須建立製造業基礎，台商應依製造能力優勢及早佈局，掌握13億市場商機；再利用中東建立台商「前店」，用印度做「後廠」，進一步開發歐洲市場。

4. 北接：我們可以協助日本技術來開拓大陸市場，台灣可扮演「守門員」的角色，將關鍵技術留在台日，但產品輸入大陸，創造三贏。

最後則是小編備註，提到郭台銘臉書3月13日有PO文要抽獎送報紙，但是由於郭台銘參與國民黨總統初選，粉絲頁不適合再辦理抽獎活動，因此為了給粉絲們一個交代，郭台銘將100位3個月份報紙的金額30萬元捐給屏東善導書院育幼院，完成贈送報紙的承諾