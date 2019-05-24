華為又遭排擠！　亞馬遜日本下架所有產品

▲ 美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）日本分公司也將華為產品下架。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

亞馬遜日本（Amazon Japan）已經停止其線上商店銷售華為（Huawei）產品，雖仍允許第三方供應商在商城銷售華為設備，但這一決定可能會讓更多消費者遠離該華為。

根據《日經》報導，截至週五，亞馬遜日本線上購物網站上的所有華為產品，包含智慧型手機、平板電腦和個人電腦，在亞馬遜官方銷售的頁面上都被列為缺貨，且沒有安排重新進貨。

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該網站指出，華為電子的操作系統存在嚴重問題，顯然是指谷歌（Google）決定拒絕華為更新Android操作系統，亞馬遜日本表示，他們正在採取措施，確保消費者購買的產品不會有問題。

華為設備仍被允許在亞馬遜日本的第三方供應商銷售，且還可以通過日本的其他電子零售商銷售其產品。例如到目前為止，這些設備仍然在樂天（Rakuten）市場上販售。

此外，一些行動通訊運營商也已經停止接受華為產品的訂單，其中包括日本三大電信：軟銀（SoftBank）、KDDI和NTT Docomo。

在日本的實體零售商中，山田電機（Yamada Denki）延遲了華為P30 Lite智慧型手機的發布，原定於週五推出，該零售商仍將繼續銷售較舊的華為車型，Nojima也已停止處理所有華為產品。

另一方面，必酷（Bic Camera）和友都八喜（Yodobashi Camera）則是按原訂計劃發布了P30。