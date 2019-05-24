來搶鐵飯碗！國營事業招考761人　起薪36K起跳

▲經濟部今（24）日公佈中油、台電、台糖及台水等所屬事業新進人員徵才計劃，預計錄取761人。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（24）日公佈中油、台電、台糖及台水等所屬事業新進人員徵才計劃，預計錄取761人，將於11月24日舉行初試，最終錄取者可獲36K至39K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處今天公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包括台電、中油、台糖、台水等各國營事業。

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經濟部所屬國營事業前年招考最終錄取人數達1308人，是歷年最高紀錄，去年錄取名額為1220人，經濟部人事處表示，目前名額雖只有761位，但在初試結果公布前仍可能增額。

這次招考將在7月24日公告徵選簡章，並在今年11月24日於台北、台中、高雄及花蓮4地舉行初試，預計12月26日公布參加複試人員名單，最終錄取人員起薪約新台幣3萬6000元至3萬9000元，想爭取鐵飯碗的求職民眾可以把握機會。

這次甄試預計招考類別包括：企管103人、人資5人、財會29人、國貿8人、資訊37人、統計資訊3人、文化資產3人、法務4人、政風5人、地政13人、土地開發3人、土木50人、建築12人、測量製圖4人、機械122人、電機170人、儀電36人、環工16人、職業安全衛生11人、畜牧獸醫4人、農業4人、化學17人、化工製程88人、石油開採6人、地球物理5人、生態3人。