主計總處3度下修今年經濟成長至2.19%　景氣「穩中求進」仍可保2

▲主計總處今天3度下修今年經濟成長至2.19%，不過當前經濟情勢仍屬「穩中求進」。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（24）日公布最新經濟預測，今年第1季經濟成長率1.71%，較上月概估下修0.01個百分點；2019全年經濟成長率從2.27%下修至2.19%，主計總處表示，中美貿易爭端、國際股匯債市波動等4大不確定因素，影響台灣國內、外表現，整體來看，目前經濟情勢「穩中求進」。

主計總處表示，美中貿易談判僵持，持續干擾全球貿易與實體經濟表現，主要國際組織再度調降今年景氣展望，IHS預測今年全球經濟成長2.8%，低於去年3.2%；國際貨幣基金（IMF）也預測世界貿易量增速將由去年的3.8%降至3.4%。

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國際景氣疲弱，加上智慧手機等行動通訊產品買氣低迷，半導體處於庫存調整等，主計總處表示，這些都會影響出口表現，但受惠廠商回流擴增、調升國內產能配置，可望抵銷部分負面影響。預測今年商品出口3320億美元，減1.17%，併計商品與服務並剔除物價因素後，預測輸出實質成長2.62%，較2月預測上修0.37個百分點。

民間消費方面，國內就業市場穩健，加上所得稅制優化措施、基本工資調升，有助挹注家庭可支配所得，推升民間消費動能；另外國內旅遊及節能家電汰舊換新補助措施持續，也可提高民眾消費意願，但人口紅利漸失等結構性因素仍存，加上全球經貿不確定性升高、金融市場波動劇烈等不利消費信心，抑制部分成長力道，預測今年民間消費實質成長2.02%，下修0.16個百分點。

另在民間投資方面，雖然全球經濟前景未明，影響企業投資步調，但國內半導體廠商持續投資先進製程，風電、太陽能等綠能投資陸續進行，且政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」成效漸次顯現，加上前瞻基礎建設計畫積極執行，將可帶動整體投資。預測今年民間投資實質成長4.48%，上修0.86個百分點；併計公共投資並剔除物價因素後，今年固定投資實質成長5.39%，上修0.39個百分點。

此外，主計總處提出4大不確定因素，首先是美國及大陸貿易爭端的後續進展，再者是歐美央行推動貨幣政策正常化進程、國際股匯債市波動，第三為油價及其他原物料價格走勢，最後是地緣政治情勢對全球經濟的影響，將會左右台灣國內、外的表現。