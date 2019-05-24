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貿易戰後續仍有三大變數　投信法人：高股息基金耐震有效分散風險

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▲▼ 股市,理財專員。（圖／Pixabay）
▲股市波動劇烈，投信法人提醒後市仍有三大變數，建議投資高股息股或相關基金，分散市場風險。（圖／Pixabay）

記者劉姵呈／台北報導

中美貿易戰再延燒，美國將對中國大陸價值3,000億美元商品課徵25%關稅影響，引發台股拉回整理，統計本周台股收跌55點、周線連3黑，展望後市，投信法人認為有三大變數需觀察，但台股殖利率今、明二年殖利率皆在4%以上，建議投資人可以轉往高股息股或高股息基金，因為有股息收益下檔保護，股價走勢相對平穩。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後市變數包括：第一、中美能否在6月底前如期簽署協議的風險已增加。第二、除中國外，美國對歐盟、日本的汽車關稅亦虎視眈眈，美國對全球主要貿易夥伴祭出的貿易戰恐令市場感到不安。三、在第一季財報公布後，市場對2019年企業獲利預估是否再度下修須持續觀察，特別是全球半導體庫存是否下降。

劉宇衡表示，台股加權指數自9,319破底翻後已累積1,700點漲幅，評價上已反彈到過去七年來本益比區間極上緣，而觀察領頭羊美國股市，其價位也已來到合理區間，部份外資技術分析報告顯示美股有潛在回檔風險，預期台股在第二季將進入整理。而具高股息優勢的績優股，應可提供下檔支撐，建議逢低布局高股息相關基金，分散市場風險。

請繼續往下閱讀...

劉宇衡指出，在變數增多下，全球股市震盪加劇，使得風險趨避意識提升，防禦性資產成為資金最佳避風港，而高股息股因為有股息收益下檔保護，股價走勢相對平穩，將成為市場短線焦點。

根據分析師估計，台股殖利率今、明二年殖利率皆在4%以上，優於其他亞洲主要股市，此外，目前台股中，高殖利率個股因股價跌深，且適逢逐漸進入除權息旺季，相對較具表現空間。

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關鍵字：高股息,台股,股市,投資建議,貿易戰

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