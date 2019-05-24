央行老大哥出手！新台幣止貶回升2.7分、收31.52元



▲新台幣今（24）日終於止貶回升。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

台北股市今（24）日由電子股領軍反彈，儘管外資持續「落跑」，今日賣超85.24億元，但也稍微收手；且匯銀人士透露，央行持續進場擴大供給美元，避免市場失序。而台北匯市在貶破31.5元兌1美元心理關卡後，今日終場以31.520元作收，由貶轉升，升值2.7分，可見老大哥出手，新台幣真的就煞住貶勢，止貶回升。

台北匯市在貶破31.5元兌1美元心理關卡後，今日終場以31.520元作收，由貶轉升，升值2.7分，成交金額9.23億美元。以31.54元兌1美元、貶1分開盤，最低至31.58元，最高31.51元。

央行昨日也特別發文強調，新台幣對美元匯率波動度一向小於日圓、韓元等主要貨幣，對我國企業對外報價與經營，以及民眾赴海外旅遊或投資需要買賣外匯都有好處。

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▼央行說明新台幣並無大幅貶值。（圖／翻攝自中央銀行粉絲專頁）



而央行表示，新台幣匯率由匯市供需決定，不過若有短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動，央行會基於職責進場把外匯市場秩序顧好顧滿，請大家安心。

匯銀人士透露，因外資美元買盤過多、進口商也搶買美元，出口商則是惜售美元，導致美元流動性不足，央行近期持續進場擴大供給美元，維持動態穩定，避免市場失序，可見老大哥出手，新台幣真的就煞住貶勢，止貶回升。