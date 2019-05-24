中美貿易戰延燒　中鋼全面調降第三季盤價助攻下游

▲中鋼公司今（24）日召開第三季內銷鋼品盤價會議，會中決議全面調降第三季各項鋼品售價，以提高下游競爭力與接單力度。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，鋼鐵客戶保守採購，影響鋼鐵需求，中鋼公司今（24）日召開第三季內銷鋼品盤價會議，為協助下游客戶突破困境，會中決議全面調降第三季各項鋼品售價，以提高下游競爭力與接單力度。

中鋼主管表示，會中決議七大鋼品全面調降，包括熱軋下跌每公噸1,000元、冷軋跌每公噸941元；另外，電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、鋼板等鋼品，也下跌529至800元不等。

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▲中美貿易戰造成全球性的不確定風險，也衝擊國際鋼鐵市場，用戶保守採購，影響鋼鐵需求。（圖／達志影像／美聯社）

中美貿易戰造成全球性的不確定風險，也衝擊國際鋼鐵市場，用戶保守採購，影響鋼鐵需求。中鋼表示，雖然國際鋼價於今年2月觸底反彈，但隨即陷入箱型整理，煤鐵原料成本居高不下甚至波段走高，使各國鋼廠皆積極調整策略避免陷入虧損經營。

展望後市，大陸寶武、鞍鋼及首鋼等主要鋼廠最新6月盤價守穩未跌，顯示即便目前下游產業需求不振，然高價原料已對鋼廠形成壓力，短期國際鋼價因成本因素並無大跌空間。未來若美中貿易談判有樂觀發展，市場觀望氣氛消散，回補庫存需求亦可釋出，國際鋼價應可於第四季脫離沉悶盤局。

▲中鋼公司2019年第三季各項鋼品內銷基價調整金額。（圖／中鋼提供）