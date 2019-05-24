中美貿易戰升溫　台灣併購市場反而蓬勃、活躍

▲資誠認為，中美貿易戰升溫，台灣的併購動能卻是相當蓬勃。（圖／資誠提供）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易戰升溫，海外併購動能可能受到衝擊，但是在台灣，反而是一股動力。根據資誠聯合會計師事務所所公布的一份《2019台灣併購白皮書》資顯示，台灣併購的交易量動能來自海外以及外資併購。

2018年 台灣海外、外資併購案件金額顯增

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根據統計，2018年台灣交易件數為115件，較2017年成長42%；金額為107.4億美元，較2017年成長75%，主要成長動能來自於台灣企業及其海外事業所發動的海外併購，占全部交易金額49%。

另一方面，來自於外資來台併購，2018年交易件數增加到34件，相較於2017年的25件，明顯增長。除了策略性投資人，國際私募基金成為外資來台併購的要角。不同於以往偏好金融和有線電視等特許行業的併購，國際私募基金更青睞具有市場領導地位或利基的產業，如化工、水產及生醫等。

中美貿易戰 台灣企業生產鏈調整

展望2019年併購趨勢，台灣併購白皮書提出三大觀察重點，分別是因應美中貿易戰、保護主義的全球布局、5G智慧應用下的科技布局、家族企業傳承轉型。

中美貿易對立持續升溫，以「台灣接單、大陸生產、外銷歐美」的三角貿易為營運核心的中國大陸製造台商首當其衝，2018年起，多家台灣企業透過直接投資或跨國併購等方式，加速產品升級、產線調整及終端市場拓展為策略核心，積極從事全球多角化布局。

▲台灣企業在併購上，面臨產業鏈調整、5G時代的科技布局以及家族傳承等三大議題,(圖／免費圖庫、示意圖）

5G智慧應用下的科技布局 台灣不缺席

布局智慧物聯網與5G匯流帶來的科技變革，將重新打造不同的生態圈與商業模式，即將到來的5G通訊，將繼續大幅推動IoT、AI及其他相關科技領域的發展，各國無論是政府或企業皆積極卡位布局。

5G時代來臨，智慧應用百家爭鳴，全球企業正透過併購結盟建立不同以往的商業模式。以5G智慧應用的四個併購策略為例：一、異業結合-AT&T以830億美元收購時代華納；二、軟硬兼施- SoftBank以320億美元收購ARM；三、產業整併- T-Mobile以260億美元與Sprint合併；四、投資布局-Google設立創投基金布局新創。

資誠表示，台灣企業身為全球高科技電子產品產業鏈重要的一環，5G智慧應用也將帶來新的成長動能與轉型契機，政府亦因此投入資源，包括政策執行及資金提供，希望扮演企業在5G智慧應用發展的重要推手。

家族企業面臨傳承轉型 併購是重要命題

台灣家族企業普遍面臨轉型升級及接班傳承等議題，當企業思考傳承及轉型以保持企業競爭力時，愈來愈多家族企業願意以更開放的心胸接受外部投資人，包括策略性投資人及國內外的私募股權基金等，以運用外部資金動能及引進國際專業經理能力，加速企業成長及國際化。面對併購趨勢的挑戰，家族企業可透過併購建構跨界能力因應全球變局，跨界能力包含「跨市場」、「跨領域」、「跨世代」等能力。