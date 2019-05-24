　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

中美貿易戰升溫　台灣併購市場反而蓬勃、活躍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼資誠認為，中美貿易戰升溫，台灣的併購動能卻是相當蓬勃。（圖／資誠提供）

▲資誠認為，中美貿易戰升溫，台灣的併購動能卻是相當蓬勃。（圖／資誠提供）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易戰升溫，海外併購動能可能受到衝擊，但是在台灣，反而是一股動力。根據資誠聯合會計師事務所所公布的一份《2019台灣併購白皮書》資顯示，台灣併購的交易量動能來自海外以及外資併購。

2018年　台灣海外、外資併購案件金額顯增

請繼續往下閱讀...

根據統計，2018年台灣交易件數為115件，較2017年成長42%；金額為107.4億美元，較2017年成長75%，主要成長動能來自於台灣企業及其海外事業所發動的海外併購，占全部交易金額49%。

另一方面，來自於外資來台併購，2018年交易件數增加到34件，相較於2017年的25件，明顯增長。除了策略性投資人，國際私募基金成為外資來台併購的要角。不同於以往偏好金融和有線電視等特許行業的併購，國際私募基金更青睞具有市場領導地位或利基的產業，如化工、水產及生醫等。

中美貿易戰　台灣企業生產鏈調整

展望2019年併購趨勢，台灣併購白皮書提出三大觀察重點，分別是因應美中貿易戰、保護主義的全球布局、5G智慧應用下的科技布局、家族企業傳承轉型。

中美貿易對立持續升溫，以「台灣接單、大陸生產、外銷歐美」的三角貿易為營運核心的中國大陸製造台商首當其衝，2018年起，多家台灣企業透過直接投資或跨國併購等方式，加速產品升級、產線調整及終端市場拓展為策略核心，積極從事全球多角化布局。

business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲台灣企業在併購上，面臨產業鏈調整、5G時代的科技布局以及家族傳承等三大議題,(圖／免費圖庫、示意圖）

5G智慧應用下的科技布局　台灣不缺席

布局智慧物聯網與5G匯流帶來的科技變革，將重新打造不同的生態圈與商業模式，即將到來的5G通訊，將繼續大幅推動IoT、AI及其他相關科技領域的發展，各國無論是政府或企業皆積極卡位布局。

5G時代來臨，智慧應用百家爭鳴，全球企業正透過併購結盟建立不同以往的商業模式。以5G智慧應用的四個併購策略為例：一、異業結合-AT&T以830億美元收購時代華納；二、軟硬兼施- SoftBank以320億美元收購ARM；三、產業整併- T-Mobile以260億美元與Sprint合併；四、投資布局-Google設立創投基金布局新創。

資誠表示，台灣企業身為全球高科技電子產品產業鏈重要的一環，5G智慧應用也將帶來新的成長動能與轉型契機，政府亦因此投入資源，包括政策執行及資金提供，希望扮演企業在5G智慧應用發展的重要推手。

家族企業面臨傳承轉型 併購是重要命題

台灣家族企業普遍面臨轉型升級及接班傳承等議題，當企業思考傳承及轉型以保持企業競爭力時，愈來愈多家族企業願意以更開放的心胸接受外部投資人，包括策略性投資人及國內外的私募股權基金等，以運用外部資金動能及引進國際專業經理能力，加速企業成長及國際化。面對併購趨勢的挑戰，家族企業可透過併購建構跨界能力因應全球變局，跨界能力包含「跨市場」、「跨領域」、「跨世代」等能力。

ET快訊
快訊／蕭秉治被「大小眼」暴怒　嗆髒話：把你手腳打斷！

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

青年真的安心成家！選擇「一率到底」青安貸款占4成

快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應

貿協6月招考國際經貿人才　開缺32人起薪上看44K

台式百搭國民美食「統一麵 x 逢甲夜市」跨界聯名　搶攻百億泡麵商機

去超商繳管理費、學費、電信費　金管會將開放6大業務「可刷卡」

快訊／大樂透「頭獎3.57億」1人獨得！獎落台南

工會醞釀罷工投票！永豐銀發聲明了　4大原則盼續溝通

國人最愛用這3大Pay　顧立雄：行動支付都沒賺錢

李詩欽接掌電電公會理事長　祭出3大措施應對中美貿易戰

電子計算機統一發票停用 延後一年

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

簡嫚書5個月孕肚腰超細　女兒學當姊姊「拿娃娃餵奶」

迪麗熱巴「矇眼跳懸崖」完全不怕！　羅志祥膽子超小「嚇到狂抖快哭了」

大車司機「迴轉暖送便當」給街友　被罰也願意...千人淚推：最美風景

快訊／台灣大哥大驚傳斷線！內湖人大崩潰　客服緊急回應

貿協6月招考國際經貿人才　開缺32人起薪上看44K

台式百搭國民美食「統一麵 x 逢甲夜市」跨界聯名　搶攻百億泡麵商機

去超商繳管理費、學費、電信費　金管會將開放6大業務「可刷卡」

快訊／大樂透「頭獎3.57億」1人獨得！獎落台南

工會醞釀罷工投票！永豐銀發聲明了　4大原則盼續溝通

國人最愛用這3大Pay　顧立雄：行動支付都沒賺錢

李詩欽接掌電電公會理事長　祭出3大措施應對中美貿易戰

電子計算機統一發票停用 延後一年

郭台銘不送報紙改做公益　捐款30萬元給屏東育幼院

主人開車撞樹慘死！忠犬「伴屍5hrs」...傷太重2天後被安樂死

黑魂控小宇宙爆發！盤點近期5樣黑色單品　讓你從頭到腳一次買齊

「小四老師」被起底！25歲擔任服裝店經理　26年後吸毒被捕

美魔女「蜜腿抽脂」灌翹臀…感染「紅腫如火腿」怒告醫　結果出爐

12星座為何走不出「低潮期」？雙子被害妄想、牡羊鴕鳥心態

綑綁女友「燒稻草煙燻」4小時！　私刑男和朋友小屋暢飲聊天

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降溫雷雨襲

10歲女童瘋「斗內直播主」...偷刷卡打賞900萬！只能拿回13萬虧慘

夏日必備「水亮口紅」3選　照三步驟抹出粉嫩嘟嘟唇

法國里昂麵包店前「包裹爆炸」！至少13人受傷　包括1名孩童

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

財經熱門新聞

即／大樂透頭獎3.57億一注獨..

即／台灣大哥大斷線　客服緊急回..

去超商繳管理費、學費、電信費　..

國人最愛用這3大Pay　顧立雄..

台式百搭國民美食「統一麵 x ..

勞工小心白繳！7職業工會欠繳勞..

貿協6月招考32人　起薪上看4..

電子計算機發票　延後一年停用

首家銀行挺同婚！　刷卡現金回饋..

同志登記結婚權益看這裡！　一張..

來搶鐵飯碗！國營事業招考761..

郭台銘打電話邀電子五哥相挺　坦..

郭台銘：跟郭台強「親兄弟，明競..

駁38K低薪！　鴻海薪資福利曝..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

醫師、律師同婚登記　父母祝福

2愛犬遭潑漆！三重阿伯「洗到抓狂」持利剪殺人

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了

病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他」

天后造型師在家辦毒趴　與室友在客廳嗑藥「辦事」被逮

等了21年　我就是要嫁給你　

即／大樂透頭獎3.57億一注獨得！獎落台南

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣炸

34歲領24K　1句話神反轉

真理褲老闆超火辣！認真背影照讓網凍未條

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文回應了

即／台灣大哥大斷線　客服緊急回應

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

女模裙子移位「重要2點」全走光

故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面