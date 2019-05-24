郭台銘要組「國家隊」　喊出「東進、西和、北接、南拓」搶攻全球市場

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹、紀佳妘／台北報導

鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘今天（24日）受邀到電電公會演講，首度提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖，包括「東進、西和、北接、南拓」的產業鏈布局與分工，並當場邀請電電公會的會員代表加入國家隊。

郭台銘今天在電電公會以「中美貿易戰對電機電子產業全球供應鏈的機遇與挑戰」為題進行演講，首先談到美中角力背後不是貿易戰，而是科技戰，因為經濟的背後是科技的整合，並首次提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖，以東進、西和、北接、南拓重新定義全世界的產業鏈布局與分工。

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東進的部分，郭台銘表示，計畫以台美FTA讓台灣製造業前進美國，期望建立新的台美供應鏈，彌補美國製造業缺口，協助實現「美國再次偉大」的美國夢。

西和的部分，郭台銘表示，北京六穩＋第七穩「穩台商」，讓台商融入大陸市場產業轉型，創造雙贏，而且大陸出口前50大廠商，有 一半為台商，再加上台商對大陸經濟佔有舉足輕重的角色，光是2018年的出（入）超就達831.5億美元。

北接的部分，郭台銘表示，預計將以台灣做中介把關，協助日本技術開拓大陸市場，這部分台灣可以扮演橋樑與守門員角色，讓關鍵技術留在台日，但產品輸入大陸，創造三贏。

南拓的部分，郭台銘表示，以東南亞、印度、西亞（中東）FTA開拓台灣 「後廠」，成為帶動亞洲經濟的成長樞紐，其中印度要發展經濟，必須建立製造業基礎，台商可以依照製造能力優勢及早布局，掌握13億市場商機，利用中東建立台商「前店」，再用印度做「後廠」，開發歐洲市場。

最後郭台銘談到面對國際情勢變化快速的局面，未來是全世界科技版圖重新定義的新情勢，沒有G20只有G2，但是中華民國在中美貿易戰中作為重大利害關係人，既受傷又獲利，所以下一步就是要秉持「把餅做大來創造多贏」的基本思維，以及「發揮自己長處，療癒對方痛點」的基本原則，還有「借力使力善用槓桿」的基本策略來創造贏面。



▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）