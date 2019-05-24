郭台銘選總統「有點crazy、要一點勇氣」　沒挺身而出不配當國民

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘、姚惠茹／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今（24）日出席電電公會活動、進行演講，在中美貿易、兩岸關係影響下，讓他萌生角逐總統的大位，「真的是有點crazy，當然這需要一點勇氣、每一句話都會被拿來抹黑抹紅」，但若沒挺身而出，就不配當中華民國的國民。

郭台銘今天受邀到電電公會發表「美中貿易戰對電機電子產業全球供應鏈的機會與挑戰」，他在演講時表示，回娘家真好，今天在這裡要跟電子五哥、六哥報告，現在已經轉換跑道，過去若有得罪不好意思，還說政治就是替經濟服務，「現在開始換我為你們服務，為各位賺錢」。

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郭台銘說，他從此改變角色，「真的是有點crazy，當然這需要一點勇氣、每一句話都會被拿來抹黑抹紅」，但他身上充滿正氣一點也不怕，因為靠自己賺來的，不是靠祖先留下來的。

▲郭台銘談選總統的想法，他說，「真的是有點crazy，當然這需要一點勇氣、每一句話都會被拿來抹黑抹紅」。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘也談及角逐總統大位的動機，主要是兩岸和平遭遇重大危機，另一個則是中美貿易戰打得不可開交的時候，讓他萌生投入選總統的行列，但他有信心可以解決，台灣經濟牽涉兩岸和平、中美貿易，大家都不是局外人，但如今政府沒有預知問題的能力，也沒有解決問題的能力，因此他認為，「若不挺身而出，我不配做中華民國的國民」。

郭台銘指出，美中貿易角力背後並不是貿易戰，而是科技戰爭，因為經濟背後是科技的整合，不過對一般選民來說，關心的是低薪問題，讓年輕人有機會可以買房，若沒有堅強的產業，大企業或中小企業賺不到錢，任何福利一切都是空談。

郭台銘進一步表示，「我比其他候選人更有優勢，我懂經濟、懂製造」，台灣是中美貿易大戰的重大利害關係人，不僅是台灣的挑戰也是重要的機會，發會台灣優勢，找回台灣經濟奇蹟，讓2300萬同胞可以過上平安穩定的日子。