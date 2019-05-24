郭台銘打電話邀電子五哥相挺　坦言過去競爭「有所得罪」

▲左起為華碩集團總裁曾鏘聲、鴻海董事長郭台銘、廣達副董事長梁次震、英業達董事李詩欽、正崴董事長郭台強。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹、紀佳妘／台北報導

鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘今天（24日）受邀到電電公會演講，並提到自己打電話給電子五哥，但是廣達董事長林百里在上海趕不回來，和碩董事長童子賢演講到一半趕過來，並稱自己現在轉換跑道，來給電子五哥、六哥、七哥報告，過去有所得罪、競爭，但是自己跟弟弟郭台強的競爭才厲害，毫不手軟。

郭台銘今天受邀到電電公會的會員大會，同時也是宣布角逐總統大位之後，首度與弟弟郭台強同台，郭台銘在會前提到郭台強今天卸任他才來，因為自己不喜歡帶關係做事，而是用實力做事，雖然是親兄弟，但是明競爭，他們兄弟間的競爭更厲害，自己毫不手軟，因為要對股東負責。

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▲國民黨總統初選參選人郭台銘出席電電公會會員大會。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘演講時，首先提到電子、電機是很大的工會，今天是理監事改選，所以特別借用一小時，向大家報告自己轉換跑道，並提到自己早上還打電話給電子五哥，結果廣達董事長林百里在上海趕不回來，和碩董事長童子賢演講到一半過來相挺，自己來給電子五哥、六哥、七哥報告，並稱自己過去有所得罪，但這是因為要對各自的股東負責。

對於電電公會的貢獻，郭台銘表示，市場非常競爭，但是很欣賞電子、電機公會帶給台灣的經濟發展，尤其是過去在台灣經濟起飛的年代，商人提著皮箱走遍天下，台灣經濟成長都有留下大家的汗水與身影，並談到自己轉換跑道，就是因為兩岸和平遭遇重大危機和中美貿易戰的關係，所以自己要挺身而出帶領台灣全力拚經濟，讓2300萬的同胞有和平安定的日子。

此外，郭台銘提到自己早上打電話華碩董事長施崇棠，雖然他正好有事無法前來，但是也特別說華碩內部有討論過，並強調「我們是支持你的」，讓他覺得很溫暖，並提到自己現在要為大家服務，運用過去跟孫正義學投資，若當上中國民國總統，就會籌集3000億到5000億美金的投資基金，找來最好的經理人管理，為台灣全力拚經濟。

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）