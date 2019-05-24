川普打華為　分析師：蘋果也要受「池魚之殃」

▲美國對華為的打擊可能使已在中國大陸市場陷入困境的蘋果面臨更大的挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

中美貿易糾紛劍拔弩張，分析師表示，美國對華為的打擊可能使已在中國大陸市場陷入困境的蘋果面臨更大的挑戰，在這個全球最大智慧型手機市場上蠶食iPhone銷售並進一步擾亂蘋果的供應鏈。

美國總統川普上周簽署行政命令封殺中國網路及手機大廠華為，引發華爾街對中國大陸潛在報復的擔憂。彭博報導，中國大陸為蘋果iPhone主要組裝地，蘋果有約五分之一的收入來自中國大陸市場。

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去年年底，中美兩國間的貿易緊張局勢開始蔓延時，一些經濟學家表示，中國大陸消費者對包括iPhone在內的美國產品展開非正式的抵制。在蘋果發布令人失望的假期銷售結果後，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將一部分原因歸咎於川普發起的貿易戰。

高盛（Goldman Sachs）分析師本周估計，若中國大陸通過抵制產品來進行報復，蘋果可能會損失近三分之一的利潤。Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，由於由於美國對華為的封殺，未來12至18個月中國大陸的iPhone銷售可能減少3%至5%。

高盛分析師Rod Hall在報告中指出，若中國大陸實施生產限制，蘋果將面臨更可怕的後果。「我不相信蘋果能在短時間內將大量iPhone手機的生產鏈轉移至中國大陸之外，不過將蘋果生產鏈推出中國大陸可能對該國的科技生態系及當地就業造成負面影響。」

據Lynx Equity Strategies的數據，即使中國大陸官方不直接對美國進行報復，但大陸民眾的情緒仍會影響蘋果在該國的銷售，並可能導致該公司第三季的展望無法達成。