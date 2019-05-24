影／郭台銘自稱「戰鬥雞」　駁斥指揮楊秋興抹黑韓國瑜　反問「我有這麼笨嗎？」

記者姚惠茹、紀佳妘／台北報導

鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘今天（24日）受邀到電電公會演講，被問到沒有政治經驗，無法稱職擔任母雞，郭台銘表示，昨天到新竹拜票，當地想要參選的國民黨立委的都到齊，強調「我不是老母雞，我是戰鬥雞，帶大家衝出勝利的戰鬥雞。」

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

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郭台銘今天受邀到電電公會的會員大會，以「中美貿易戰對電機電子產業全球供應鏈的機遇與挑戰」為題進行演講，同時也是宣布角逐總統大位之後，首度與弟弟郭台強同台，並在會前接受媒體聯訪。

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

被問到外界質疑郭台銘沒有政治經驗，無法當一個稱職的母雞，郭台銘回應，昨天到新竹拜票，當地想要參選的國民黨立委的都到齊，強調「我不是老母雞，我是戰鬥雞，帶大家衝出勝利的戰鬥雞。」

針對楊秋興近日爆料，有人質疑郭台銘為幕後指使者，郭台銘強力反駁，再次強調，自己是在八八水災時，認識當時為民進黨籍的高雄縣長楊秋興，如果要指揮楊秋興攻擊韓市長，郭台銘反問「我是一個這麼笨的人嗎？不合邏輯的猜測！」，郭並強調自己跟韓國瑜只有見過2次面，把他當成一個在高雄代表國民黨打贏勝仗的大功臣。