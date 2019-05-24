首家銀行挺同婚！　刷卡現金回饋5.24%、同婚成家房貸優惠

▲同婚登記結婚首日，王道銀行今推出同婚伴侶成家房貸優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

同性伴侶從今天(24日)起可以登記結婚，為響應524同婚專法生效，王道銀行今天針對彩虹認同卡友，可享國內刷卡快閃現金回饋最高5.24%，且同婚伴侶申辦房貸更享優惠房貸利率1.59%起，成為國內第一家挺同婚的金融業者。

王道銀行長期支持人權平等與性別平權，2018年就推出簽帳金融卡「彩虹認同卡」，民眾只要用彩虹認同卡消費，王道銀行就會依據每月消費金額的0.2%，定期捐助台灣同志諮詢熱線協會，卡面上也印有「LOVE IS EQUAL」字樣，也給予國內消費1.1%、國外消費1.6%現金回饋。

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今天同婚生效，王道銀行也宣布，即日起到5月31日快閃現金回饋加碼，持彩虹認同卡在國內刷卡消費，除了既有最高1.1%現金回饋外，再享4.14%現金回饋加碼，加碼部分回饋上限200元，合計最高可獲得5.24%現金回饋。

並支持同性伴侶成家，也宣布即日起到7月31日，推出房貸優惠，同婚伴侶持喜帖、結婚照、結婚證書或結婚登記文件任一項申辦一般房貸，即享優惠利率1.59%起，且手續費現折近3500元，只需優惠價2524元；此外，王道銀行彩虹認同卡用戶或同婚伴侶於活動期間申辦個人信貸，手續費現折近4300元，只需優惠價2524元。

▼同性伴侶最知名的簽帳金融卡「彩虹認同卡」。（圖／王道銀行提供）