郭台強力挺郭董拚選總統　讚哥哥體力好「爬象山只要13分鐘」

▲電電公會理事長郭台強。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘、姚惠茹／台北報導

電電公會今（24）日舉辦年度會員代表大會暨換屆改選，該公會理事長郭台強會前受訪時表示，當然支持哥哥郭台銘角逐總統大位，重點在於出來參選後可以為台灣產業帶來什麼樣的助益，而聯電榮譽副董事長宣明智等人也表態支持，產業界朋友也會主動跳出來幫忙。

電電公會今天舉行年度會員代表大會暨換屆的改選，理事長郭台強會前接受媒體訪問時表示，中美貿易戰看起來將是一個長期發展的問題，目前電子五哥已有將部分產線移回台灣的計畫，不過台灣仍有五缺的問題需解決，而經濟部長沈榮津對此有信心，希望能夠提出具體計畫，另外政府的新南向政策，也將是電機電子產業的機會之一。

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被問及是否為國民黨總統初選參選人郭台銘拉票，郭台強指出，他的產業界朋友會主動來幫忙，但重點在於出來角逐總統，會對台灣將來產業帶來什麼樣的幫助，而聯電榮譽副董事長宣明智近期也表態支持，將成立百人顧問團，為台灣產業的未來做出嚴謹的規劃與布局。

至於郭台銘近期行程滿檔，外界關注他的體力問題，郭台強說，哥哥郭台銘爬象山只要13分鐘，意味著他的體力相當好，從過去來看，就感受到郭台銘有超人般的體力，會議從早開到晚，這是他的長處。