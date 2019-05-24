旅客人數成長率亞洲最低　前交長陳建宇批：「觀光只有補貼沒有政策！」

▲前交通部長陳建宇(右二)率領觀光業大老召開記者會，直言目前台灣的觀光政策只有散彈打鳥式的撒錢補貼，缺乏長遠具體的觀光政策。（圖／國家政策研究基金會提供）

記者林淑慧／台北報導

依據統計，去年來台旅客人數僅成長5.9%，排名為亞洲最低，前交通部長陳建宇今（24）日率領觀光業大老召開記者會，直言目前台灣的觀光政策只有散彈打鳥式的撒錢補貼，缺乏長遠具體的觀光政策，並提出七大建言，呼籲政府以國家級戰略行銷台灣觀光。

國家政策研究基金會今天召開「只有煙火式補貼沒有作為的觀光政策」記者會，邀請台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、中華觀光精品協會秘書長張國榮、中華觀光經理人協會理事長張明琛，共同針砭我國觀光政策。

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陳建宇表示，南韓以娛樂影視文化，建立國際觀光品牌，泰國則是定位為世界廚房；日本為迎接東京奧運即將開展，上至首相安倍晉三下至民間業者都在全力拚觀光，反觀台灣僅有撒錢補助推動觀光，「這無法長遠，只會戕害所有旅行產業」，政策亟需長遠具體的觀光政策。

▲台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶（圖中）表示，來台陸客從2015年的418萬人次，驟降到去年僅剩270萬人次，觀光業者面臨高達150萬客源「從有到無、憑空消失」，衝擊觀光產業發展。（圖／記者黃克翔攝）

觀光業資歷超過四十年的許高慶表示，來台陸客從2015年的418萬人次，驟降到去年僅剩270萬人次，觀光業者面臨高達150萬客源「從有到無、憑空消失」，原因就在於國家缺乏長遠的觀光政策，進而衝擊觀光產業發展。

「在我超過四十年的執業經歷當中，從來沒有碰到過國家領導者心中無觀光，甚至未列入重點產業的政府。」許高慶說，台灣觀光發展的過程，是經過歷任領導者的努力，從開放陸客來台帶動觀光市場發展活絡，但目前的政策卻缺乏長遠規劃。

▲依據統計，從2015至2018年，來台旅客人數僅成長5.9%，我國觀光競爭力不僅持續下滑，更在亞洲各國中墊底。圖為來台陸客團。（圖／記者張一中攝）

中華觀光經理人協會理事長張明琛表示，依據統計，從2015至2018年，來台旅客人數僅成長5.9%，反觀日本成長61%、泰國28%、新加坡53.5%、南韓16%、越南95%，顯示我國觀光競爭力不僅持續下滑，更在亞洲各國中墊底。

國家政策研究基金會並提出七大建言，包括：觀光局應改組為觀光署，重新盤點台灣觀光總體政策，提出未來5年的台灣觀光政策白皮書，另外，中央應協調地方政府不要再做同性質的觀光設施，要協助其發展及行銷「越在地越國際」的觀光特色，還有積極輔導購物店轉型，推動境內小額現場退稅店，創造便利的觀光購物環境，強化與新南向國家的航網連結，引導低成本航空飛航中南部機場，台灣中南部創造觀光人潮。