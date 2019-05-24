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川普釋出利多台積電穩盤　台股上漲近20點收10,328.28點

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美股四大指數早盤重挫，但美國總統川普表示，預期美中貿易戰很快就會落幕，也將協議華為問題，台股今（24）日終於翻紅，早盤由權值三王領軍，帶動大盤反彈，但盤中支撐力道不足，鴻海一度由紅翻黑，股王大立光漲幅也收斂，指數拉回平盤，終場漲幅收斂。集中市場加權指數上漲19.91點，收10,328.28點，漲幅0.19%，成交量新台幣1,014.7億元。

台積電（2330）昨日舉辦年度技術論壇，宣布本季財測不變，明年也將啟動5奈米晶圓代工，激勵股價跌深反彈，終場上漲1.30%至233元；股王大立光（3008）自跌破4,000元大關後，今日也小幅反彈，但午盤後翻黑，終場小跌0.66%至3,775元；反觀鴻海（2317）盤中翻黑，但終場跌幅收斂，小跌0.14%至71.40元。

而在權值股的領軍下，近期跌深的光電與半導體類股，今日也帶動大盤反彈向上，光電族群牧德（3563）漲幅接近6.59%至380元，群創（3481）也跌深反彈1.8%，GIS-KY（6456）終場也有1.44%的漲幅；另外半導體類股中的立積（4968）大漲至漲停，揚智（3041）、統懋（2434）與矽統（2363）有超過5%、3%和2%漲幅，表現相當強勢。

請繼續往下閱讀...

受國際油價暴跌影響，今日表現疲弱的為汽車、油燃股、塑膠等傳產類股，包括台塑化（6505）一度跌破季線，終場跌幅收斂至0.86%，全國（9937）跌1%、大台北（9908）小跌0.34%。汽車股和泰車（2207）漲多拉回，終場跌2.81%。

法人表示，觀察今日新台幣暫時止貶，午盤暫收在31.537元，央行昨晚也罕見強調新台幣無大幅貶值，而觀察亞股今日表現，台股相較於日、韓、陸股表現都好，投資人不必太過恐慌。建議後續要需留意中國大陸對美國的反制動作，近期觀察重點為外資動向跟新台幣匯兌。

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