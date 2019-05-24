影／大成旗下檀島茶餐廳外賣店登陸台北車站　年底擬進軍高雄

記者林淑慧／台北報導

大成集團「食力」再提升，其引進的香港茶餐廳鼻祖「檀島」今（24）日在台北車店開出第二家外賣店，大成集團副總裁韓家寅表示，預計今年將開出8家新門店，也將前進中南部市場，今年底可望進軍高雄開立新據點。

大成集團是垂直整合的食品產業鏈供應集團，除了引進日本勝博殿、香港檀島等老字號餐飲品牌來台，也將代表台灣味的鼎泰豐、度小月、欣葉台菜引進大陸市場，持續拓展兩岸餐飲版圖。

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▲大成集團引進香港茶餐廳鼻祖「檀島」，本月在台北大直開出佔地超過百坪的旗艦型門店，副總裁韓家寅今（24）日表示，檀島在台北車站新開外帶店型，預計今年底進軍高雄市場。（圖／記者湯興漢攝）

依據統計，台北車站每日進出超過30萬人次，坐擁龐大客流量與商機，韓家寅表示，大成看好外帶商機，檀島在南京微風開出第一家外帶店大獲好評下，決定加碼設立外帶店，並以台北車站獨家「避風塘豬蛋菠蘿包」等限定美食，搶攻台北車站的一級戰區。

「台灣的餐飲市場，近期港式品牌紛紛進駐，可說是港式美食的戰國時代，也可望再炒熱一波熱潮，」韓家寅說，檀島茶餐廳目前在台灣已有五家店，店型涵括街邊店及百貨外帶櫃位，由於市場反映不錯，團隊也正在與高雄百貨業者洽談，今年底可望進軍高雄。

▲大成集團副總裁韓家寅（圖右）表示，檀島茶餐廳今年展店數上看八家，預計今年底進軍高雄。（圖／記者湯興漢攝）

台灣檀島茶餐廳主要股東包括由大成、香港檀島茶餐廳與僑泰星投資，其中大成持股55%為主要股東，香港檀島茶餐廳持股三成，僑泰興投資則占15%。依據財報，大成集團今年前四月營收達247.02億元，與去年同期相比年增8.55%，今年首季每股稅後純益(EPS)達0.65元。