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美股熱度決定川普硬度！　華為禁令延燒半導體景氣跌幅恐擴大

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▲▼川普在中美貿易戰中熱衷拿關稅當武器。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普最新釋出美中貿易戰很快落幕的消息，但華為「非常危險」可能納入與大陸的貿易協議中，引發市場高度關注，台經院今（24）日表示，「美國股市的熱度決定川普講話的硬度」，不過華為禁令戰火延燒，下半年台灣半導體產業的產值不排除下修1至2%的跌幅。

美國政府頒布華為禁令後，全球科技廠商都在調整與華為的關係。台經院產經資料庫產業分析師邱昰芳表示，華為主要產品是網通設備、智慧手機，前者在5G發展上具有優勢，包括5G標準必要專利數量居冠，後者則是在全球銷售市場下滑的情況下，華為在大陸、歐洲市場卻是逆勢上揚。

請繼續往下閱讀...

美國對華為禁令延後90天實施，邱昰芳進一步分析對台廠的影響，在華為92家核心供應鏈中，台廠占了10家，直接、間接影響的家數約有30至40家，影響範圍涵蓋晶圓製造、IC設計及封測、記憶體、印刷電路板等，換句話說，這次華為風暴衝擊相關供應鏈的上、中、下游。

▲▼華為。（圖／路透）

▲華為制裁危機尚未解除，引發全球科技廠商調整與華為的關係。（圖／路透）

在中美貿易戰升溫下，廠商也開始出現備貨混亂的情況，邱昰芳說，短期觀察的重點在於華為全球市占率面臨下降，勢必衝擊台廠出貨表現，再者是華為後續5G手機、設備上市時程恐面臨遞延，第三則為大陸市場是否出現民族情緒，對美國企業進行報復，第四點是歐洲國家對採用華為5G核心網路設備的態度是否出現鬆動，最後必須關注美國對大陸第四波加徵關稅上路的日期。

台經院產業顧問暨研究員劉佩真也提及，科技戰打得火熱，即便像台積電在業界競爭極高的業者，也將面臨美國優先製造、日本重返製造以及大陸崛起的挑戰，加上美中貿易詭譎多端，台廠應建立自己的立場與發展長期競爭優勢，找出自己的生存之道；在華為禁令頒布後，台灣半導體產業下半年產值不排除下修1至2%的跌幅，若美中貿易戰持續升溫，跌幅可能會有擴大的現象。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，「美國股市的熱度決定川普講話的硬度」，他觀察到美股表現亮眼時，川普講話較為強硬時，不過當美股大幅拉回修正後，川普態度又會放軟，因此他發表的言論不見得與政策有高度連貫性，不過下半年景氣是否會下修尚未得知，但目前廠商確實態度轉趨保守。

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關鍵字：台經院,美中貿易戰,經濟,景氣,華為,關稅,川普

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