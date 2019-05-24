青年真的安心成家！選擇「一率到底」青安貸款占4成

▲青年安心成家專案貸款，今年新增一率到底房貸，利率為1.68%，對於想固定還款的購屋族來說，確實具有吸引力。（圖／記者葉佳華攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國庫署公布，協助小資、年輕人購屋的「青年安心成家」專案貸款辦理情形，根據統計，今年前4月，八大泛公股銀行辦理青年安心成家新增5778戶，金額新增近260億元，相較去年同期略有下滑。但國庫署表示，新增一段式機動利率，也稱為一率到底(目前為1.68%)，在首創年民眾申辦及撥貸比率即逐月成長，占比近四成，顯見該貸款條件確實符合民眾多態樣的購屋需求。

前4月銀行辦理青安貸款 較去年同期略有下滑

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為協助無自有住宅民眾安心成家，國庫署表示，為減輕購屋負擔，財政部自99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由台灣銀行、土銀、兆豐、彰銀、合庫、一銀、華銀與台企銀等八家公股銀行配合辦理，已成為民眾首次購屋及換屋優先選擇的貸款。

據統計，今年前4月新增的戶數為新增5778戶、新增金額為260億元；但相較於去年同期新增戶數為7124戶，貸款金額329億元，不論是新增戶數還是新增金額，都是呈現下滑的情況。

不過，國庫署強調，原本青年安心成家貸款，只有兩段式的選擇，今年新增一段式的利率，只要央行不升息的情況之下，房貸利率都在1.68%。由於具有可預期性，對於收入穩定的青年人來說，還房貸容易計算成本，因此也成為購屋族如果辦理青年安心成家貸款，一段式利率是首要的選擇。

銀行辦理青安貸款 台銀、土銀最積極

財政部國庫署表示，青年安心成家貸款截至今年4月底止，撥貸戶數達27萬8,652戶，累計撥貸金額約1,217億元。經統計自105年5月底至108年4月底止這三年來，協助無自有住宅家庭購屋7萬8,519戶，成長39.23％，核貸金額3,768億元，成長50.59％，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，有助落實居住正義，實現住者適其屋目標。

此外，青年安心成家最高核貸金額800萬元、最高成數八成，對於有房貸需求的年輕人來說，銀行給予相當大的協助。根據國庫署的統計，今年前4月台銀、土銀及合庫、台企銀在新增戶數上都相當積極，台銀新增1,841戶、土銀1,722戶、合庫和台企銀則都新增537戶；核貸金額上，土銀則還是發揮優勢，新增金額最多，為84億元、台銀72億元、台企銀則是25.5億元。