影／高鐵躍居股東會行情股 六月端午連假加開班次營運看好

▲台灣高鐵2018年全年稅後純益達106.96億元，不僅為首度突破百億大關，獲利表現更創史上新高。圖為台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／高鐵提供）

記者林淑慧／台北報導

股東會旺季開跑，台灣高鐵受惠連假推升旅運量成長，加上六月端午連假將再加開111班次列車，可望挹注營運表現，近期受到外資青睞，買盤持續敲進，躍升為股東會行情的人氣指標股。

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在中美貿易戰持續延燒下，內需型的傳產類股成為資金避風港，上市櫃股東會5月下旬陸續登場，月底前將有約170家召開，包括台塑化、台灣高鐵、中租-KY、上緯投控、力成等皆在近期登場，率先替股東會行情打響第一槍。

法人表示，台灣高鐵近年載客量持續成長，受惠於政府釋出多項旅遊補助利多，即日起至六月的春遊補助，推升國內旅遊人數成長、座位利用率逐年提升，台灣高鐵逐漸搶食台鐵和國道客運市占率，未來兩年本業營運可望穩定成長，昨日獲逆勢買盤敲進。

▲台灣高鐵宣佈六月端午連假再加開6班次列車，合計加開共111班次，將於明（25）日凌晨零時開放購票，可望挹注第二季營運表現。（圖／記者姜國輝攝）

另外，台灣高鐵為獨占性事業，業績高度倚賴內需市場，六月端午連假再宣布加開6班次列車，合計加開共111班次，將於明（25）日凌晨零時開放購票，可望刺激國人國內旅遊的意願，挹注第二季營運表現可期。

依據財報，台灣高鐵去年稅後純益達106.15億元、每股稅後盈餘達1.9元，雙雙創下歷史新高紀錄；今年第一季營收117.6億元，年增6.55%，近期吸引法人買盤持續敲進，在挾高股息殖利率、法人籌碼優勢下，推升股價持續創高。