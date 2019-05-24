影／因應中美貿易戰　融程電：現在是搶客戶關鍵期

記者周康玉／新北報導

融程電（3416）今（24）日召開股東會，對中美貿易戰看法，融程電董事長呂谷清表示，不少美國客戶過去因價格因素，選擇品質較差的大陸產品，但關稅一提高後，縮短融程電與大陸產品的價格，客戶反而願意多花一點錢買好的產品，未來一年半內，是搶客戶的關鍵期。

呂谷清表示，目前中美貿易處於「叫牌過程」，對工業電腦來說，正好是台廠搶單的關鍵期，如果現在沒搶到，未來一年半也搶不過來；對於融程電來說，反而是挑客戶的好時機。

然而從整體工業電腦產業來看，呂谷清表示，短期來說對台灣有好處，但長期、五年以後來看，全球可能因為中美貿易經濟放緩，大家都遭殃，且因為加稅，最後終究轉嫁到終端消費產品上，美國還是會傷害。

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第2季很好 下半年也不錯

融程電去年營運和第1季表現皆亮眼，呂谷清表示，預估第2季會比去年會明顯的好，下半年看來也不錯，今年營收估成長10%，獲利成長會更好。毛利率部分，第1季已經36%，第2季預計不會比第1季差；且目前品牌營收占比已達75%，預計兩年內品牌與代工在營收比例要達9：1。

為什麼近幾年轉型頗有成效？呂谷清表示，主要因為產品品質、軟硬整合、加上與tier 1客戶合作過程中，也會建議並提升技術；加上雇用一些德國、瑞士工程師，對技術提升也有幫助。

呂谷清表示，除了板卡、汽車、石化、醫療領域，融程電未來會把重點放在物流、汽車檢測、公共安全等三大重點領域，尤其公共安全，融程電主力放在消防，因為防爆需要認證，進入障礙較高，預料毛利率會不錯。

呂谷清表示，產能部分，今年預估產能要成長10%以上；此外，因應新產能，融程電將在目前新北市三重總部旁擴廠，預估砸4-5億元買下3500坪廠房作為辦公大樓，鄰近捷運站，招募人力更方便，預估2021年完工。

▼融程電董事長呂谷清 。（圖／記者周康玉攝）

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