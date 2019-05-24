中美貿易戰持續打下去　全球經濟前景憂從「戰爭片變恐怖片」

▲台經院景氣預測中心主任孫明德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（24）日公布4月3大產業營業氣候測驗點同步下滑，製造業終結連4升，下降至95.08點，服務業也較上月減少0.53點至96.09點，至於營造業則連續2個月下滑，營業氣候測驗點來到90.66點，台經院表示，美中貿易衝突若持續擴大，未來恐從現在的戰爭片轉為恐怖片或災難片。

中美貿易緊張情勢未解，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國（UN）的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經貿成長率，顯示全球經濟成長前景仍有疑慮，進一步影響廠商信心，使得3大營業氣候測驗點同步下滑，儘管下滑幅度有限，但國際不確定變數增多，未來仍得多觀察。

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在國內方面，受到全球景氣走緩，終端需求疲弱，使得產品出貨與接單仍續呈負成長表現，加上近期國際基本金屬價格走低、塑化原料需求減弱，以及半導體供應鏈庫存調整，使得製造業廠商對當月景氣看法轉為保守。

▲台經院今天公布4月3大產業營業氣候測驗點，製造業、營造業、服務業全面走下坡。（圖／台經院提供）

另在服務業方面，雖然4月台股表現優異，不過證券商因個股投資失利、住宿服務業者表現不如預期、餐飲業營業額年增率下滑，拖累相關服務業對當月景氣看法轉為悲觀。

此外，營建業在329檔期拉抬不動產業對當月景氣看法轉好，但受到預算預算款消化、工程資金到位與原先預期有出入，加上礙於電力能源重大投資計畫因工程複雜度高、整合困難，影響營造業廠商對當月與未來半年景氣看法。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，這次調查製造業是連續4個月上升後，畫下一個頓號，廠商對於4月的看法並沒有受到5月貿易戰的影響，但中美貿易戰若進一步升溫，有可能從戰爭片演變成恐怖片或災難片，全球經濟下滑的壓力勢必也會跟著加大。