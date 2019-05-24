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同志登記結婚權益看這裡！　一張表讓你秒懂

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▲▼同婚登記的第一天，小銘和小玄是首對辦理的新人。（圖／記者李毓康攝）

▲ 同婚登記的第一天，小銘和小玄是首對辦理的新人。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

同婚專法於17日三讀通過，今（24）日是同性伴侶登記結婚的第一天，依法享有所有與婚姻相關的權利義務，可合併計稅，且享有請婚假、育嬰假等的權利，同志伴侶的權益保障從今開始大躍進。

▲▼ 同性配偶權益懶人包2。（表／記者李瑞瑾製）

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▲ 同性配偶權益懶人包。（表／記者李瑞瑾製）

權利義務

結婚登記
最低年齡門檻18歲，準用民法夫妻財產制規定，關係撤銷則準用民法相關規定，可以合意、判決、調解或和解方式解消關係。

收養
同婚也得以繼親收養，並可為他方監護人。

剩餘財產請求權
享有剩餘財產請求權，一旦婚姻關係消滅，例如離婚、死亡，另一方就可以對於有經濟能力者或者過世者的財產請求一半或繼承一半的財產。

其他
有同居及扶養義務，至於日常家務，二人互為代理人，同時也是法定繼承人，可繼承遺產，適用家事事件法解決爭議，原則準用其他法規之權利義務。


稅務

合併申報
可以選擇合併計稅、薪資合併計稅、分開計稅、所得額合併計稅以及分開計稅。

贈與稅
不論贈送多少都不用課徵贈與稅。

勞動福利

請假
同性配偶也有請8天婚假的權利，工資必須照給，此外婚假應在登記結婚之日10日起3個月內請畢，同時也有3至8天的喪假，還有育嬰假也可請。

勞保給付
包含遺屬年金、眷屬加發等部分，只要符合婚姻資格，都可比照辦理；在育嬰津貼方面，只要小孩在3歲以下，也能一同適用。

新制勞退
可直接適用新制勞退，失業勞工子女就學補助等也可比照辦理。

求職保障
如果對求職者在招募、甄試、進用、分發、考績等方面，因性別或性傾向而有所差別待遇，違反相關規定，可處以30萬至150萬元罰鍰。

健保
只要完成戶政登記的新人，即可幫無工作的配偶加辦健保。

保險

為對方投保
成為法律上合法的配偶，就代表是對方「家屬」，能夠符合「保險利益」，就能幫另一半投保，而保險公司不得以雙方沒有保險利益拒保。

保險受益人
若要保人沒有特別指定保險受益人，填寫的是「法定繼承人」，同性配偶也會視為是首要的繼承人。

ET快訊
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關鍵字：同志,結婚,婚假,收養,報稅,同婚,同婚專法,勞退,勞保,保險

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