哈日族哭哭！日圓再飆升至0.2913創兩年半來新高　2張環球影城門票飛了

記者劉姵呈／綜合報導

貿易戰讓外資腳底抹油落跑，新台幣今（23）日開盤續貶，而截至上午10點17分前，台銀的日圓現金牌告換匯價又升至最高0.2913元，創下自2016年11月21日來新高紀錄！若與今年換匯最低點的0.2789元相較，哈日族荷包失血，因為若拿台幣10萬元去換匯，就少去2次環球影城了。專家建議，拿新台幣換日圓現鈔恐怕只會愈換愈薄，但其實可以參考線上結匯、外幣ATM領鈔、外幣帳戶線上換匯再提領等管道。



▲日圓示意圖。（圖／123rf）

根據台灣銀行今日上午10點前，日圓現鈔賣出價已經飆升至最高0.2913元，若拿新台幣5萬元去換匯，與年初最低匯價0.2789字頭相比，現在能換到17萬1,644日圓，相較於今年最低點0.2789字頭，可換到17萬9,275日圓，現在換就縮水了7,613日圓，相當於新台幣2,222元。

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而若拿新台幣10萬元去換匯，現在能換到34萬3,288日圓，相較於今年最低的0.2789字頭，可換到35萬8,551日圓，現在換就縮水了1萬5,263日圓，相當於新台幣4,446元。

▲日圓走強，台銀牌告的現金賣出匯率來到0.2913，超越今年初的0.2906，再創波段新高。（圖／翻攝台銀官網）

以現在換匯的匯差，想去環球影城玩的人，拿台幣10萬元換匯，直接就少了2張單日票，換越多錢，哈日族的損失就越大。

匯銀人士建議，美中兩隻大象打架，日圓可能會再持續走高，想出國玩的哈日族不一定要臨櫃換鈔，現在銀行提供許多管道，像是有線上結匯、外幣ATM領鈔、外幣帳戶線上換匯再提領等方式，或是可以用分批換匯的方法，都是現階段較划算的方法。