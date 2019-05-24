貿易戰衝擊！夏普、京瓷生產線將撤離中國大陸

▲夏普（Sharp）。（圖／記者蔡惠如攝）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰持續升溫，日媒報導指出，京瓷（KYOCERA）以及鴻海旗下的夏普（Sharp）正考慮將生產線撤出中國大陸，先前理光（Ricoh）也宣布將遷廠。

據《日經亞洲評論》報導，美國政府預計最快將於下月開始對價值3000億美元的中國大陸進口商品開徵25％的關稅，對印表機生產業者來說衝擊將會相當大，因為目前美國有高達52％的印表機是從中國大陸進口。

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報導指出，夏普目前銷往美國的印表機主要是在中國大陸江蘇省生產，但面對美中貿易戰的升溫，該公司已經計畫要在今年內分階段將生產線轉移至泰國中部，預計將影響夏普近10萬台印表機的產量，約佔該公司全銷售額的20％。 報導指出，夏普的母公司鴻海集團身為蘋果供應鏈之一，面對美中貿易戰的衝擊，該公司已經決定今年要將部分電信設備生產運回台灣。

另一家日本廠商京瓷也有類似計畫，該公司2018財年從辦公設備業務中獲得了約3750億日元的營收，其中有高達25％來自美國地區，因此它們打算將銷往美國的印表機生產進行遷移，預計將遷往越南，預計將花費半年的時間。先前印表機領導品牌理光也宣布，要將生產線從中國大陸遷往泰國。