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宏達電5G Hub美澳開賣　迎5G商機添營運動能

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▲ 宏達電今年Q2開賣首款5G HUB。（圖／宏達電提供）

▲ 美澳電信商正式開賣宏達電5G HUB。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（2498）今天（24日）宣布全球首創家庭及企業兩用的全方位智慧型網路分享器「HTC 5G Hub」，5月底將在美國電信商Sprint及澳洲電信商Telstra開賣，正式進入5G網路超高速傳輸和超快連接時代，可望為宏達電第2季營運增添動能。

宏達電5G Hub擁有直覺的語音指令及遠端遙控功能，可以協助用戶管理各種娛樂需求，同時提供超低延遲、60 fps及4K解析度，搭載內含Snapdragon X50 5G數據機的高通驍龍855行動平台與Android 9作業系統，還可用大螢幕所支援的原生Android和電腦遊戲，提供前所未有速度和效能。

家用方面，宏達電5G Hub具有輕巧、易攜的特點，可以將4K視訊傳輸到第二螢幕，以流暢的速度觀看清晰的影像內容，還可以取代家中的Wi-Fi路由器，移除不必要的傳輸線，實現便捷的隨插即用作業環境。

請繼續往下閱讀...

商用方面，宏達電5G Hub主打高速行動能力，內建乙太網路，可以便捷存取網路，支援企業隨時隨地掌握各種機會，並享有最多20台裝置的高速加密網路連線和企業VPN的組態靈活性，還可以隨著企業規模發展，可透過Gigabit網際網路來輕鬆擴充5G網路。
 
同時，宏達電5G Hub著眼在Edge計算及5G基礎架構進展的趨勢，今年2月在MWC，也成功展示透過5G Hub，將VR內容從雲端串流至Vive Focus Plus一體機上的雲端虛擬實境技術，未來消費者將不再需要電腦或多餘的傳輸線，就能即時享受高品質的行動VR體驗。

電信商Sprint於5月17日在美國亞特蘭大、達拉斯、休士頓及堪薩斯城4個支援Sprint 5G網路的城市率先開放宏達電5G Hub的預購，並預計在5月31日起正式出貨，預計未來數周內，也將在芝加哥、洛杉磯、紐約市、鳳凰城及華盛頓特區等地陸續開賣，接著Telstra也從5月22日起宣布官網開放購買，並預計在5月28日起在門市同步開賣。

▲ 宏達電今年Q2開賣首款5G HUB。（圖／宏達電提供）

▲ 宏達電5G HUB。（圖／宏達電提供）

ET快訊
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關鍵字：宏達電,HTC,5G Hub,Sprint,Telstra

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