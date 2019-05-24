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影／融程電配息2.6元　料今年都不受中美貿易影響

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▲▼ 融程電股東會 。（圖／記者周康玉攝）

▲融程電股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

工業電腦廠融程電（3416）今（24）日召開股東常會，通過2017年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議配息2.6元，較去年2.5元增加。

此外，融程電今日同時通過董事會改選議案，工業電腦龍頭研華（2395）和華碩電腦旗下工業電腦廠研揚（6579）董事長加入董事會，研華占一席、研揚占兩席，未來將強化工業電腦資源整合及集團化作戰。

請繼續往下閱讀...

融程電董事長呂谷清表示，在去年營收年增10%、毛利率提升至35%的水準，加上獲利大增五成，今年第1季營收更創下同期新高，今年肯定會比去年更好。

呂谷清表示，由於融程電因深耕在垂直市場，公司在產業地位非常鮮明，和同業耕耘EMS及DMI不同，融程電是直接跟大客戶（key account）做生意；且公司近幾年積極轉型，強調自有產品，調降代工產品，目前自有品牌和行銷通道已占全產品線的75%，轉型成效卓著。

呂谷清表示，由於公司人數持續增加，如何增加矽智財（IP）落實和人員管理更有效率是未來要更提升的。融程電以永續發展、利益平衡、創造價值三大準則經營，加上公司在產業地位非常鮮明，預期未來3到5年會越做越好。

融程電股東報告書指出，全球因中美貿易戰、中國大陸經濟趨緩、及英國脫歐等風險，導致全球經濟成長動能減弱，預估今（2019）年、明（2020）年經濟成長率分別為3.5%及3.6%，較前次預測下修0.2個百分點及0.1個百分點。其中，中美貿易戰的蔓延，也將成為今年經濟的主要威脅。

報告書指出，融程電因產品和服務定位為工業電腦系統應用整合，屬於科技產業下游，風險相對較低，但仍會持續因應產業環境變化，適時調整經營策略。

此外，融程電主要銷售地區以歐洲、北美為主，預期今年度將不會因為中美貿易政策法律影響。

影／因應中美貿易戰　融程電：現在是搶客戶關鍵期

ET快訊
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關鍵字：融程電,工業電腦,呂清谷

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