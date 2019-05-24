台泥斥資2.3億人民幣　打造大陸最大規模固危廢處理廠



▲台泥。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

台泥2月底拿下廣西貴港水泥窯協同處置固體廢物項目，昨（23）日正式動工，總投資金額約人民幣2.3億元（約新台幣10.1億元），台泥表示，未來可年處理30萬噸固危廢與3萬噸市政污泥，為目前為止大陸單廠最大規模，其中固危廢分兩期建成，其中一期為20萬噸，預計今年底完工。

以「生態解決方案提供者」自居的台泥公司，昨日在大陸廣西貴港廠為水泥窯協同處理固體危險廢棄物和市政污泥設施舉行動工典禮，台泥表示，台泥集團旗下「貴港台泥東園環保科技有限公司」利用水泥窯協同處置固體廢物設施，日後可年處理30萬公噸固危廢棄物與3萬公噸市政污泥，為全大陸單廠最大規模的協同處理設備。

台泥指出，這項設施是台泥集團循環經濟綠色環保價值鏈的旗艦項目，建成後將成為中國大陸廣西壯族自治區危險廢棄物處置的重要生力軍，也是台泥集團履行企業社會責任的重要里程碑，將為社會承擔減廢及處置廢棄物的責任，為打造「無廢城市」而努力。

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台泥董事長張安平表示，台泥集團一直認為永續地球是最重要的責任，也是人文價值最重要的顯現，保護環境、永續生態最主要的手段就是「循環再生」。當垃圾無法循環再生時，把水泥窯轉化為「廢棄物終結者」或「城市淨化器」，正是目前最可行的方案。

台泥貴港廠四條日產6,000噸的水泥熟料生產線協同處置固體廢物，包括民生及事業廢棄物；處置總規模每年可達30萬噸，一期20萬噸將於今年底完成，二期10萬噸則視實際營運狀況而定，預定2020年前完成。