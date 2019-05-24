川普表示貿易戰快落幕　激勵電子股反彈台股早盤上漲逾23點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國總統川普最新表示，美中貿易戰很快會落幕，惟亞股早盤表現不振，但川普的態度激勵台股今（24）日在台積電、鴻海、大立光等權值股早盤反彈帶動下，集中市場加權指數開盤小漲4.78點，以10313.15點開出。不過，在塑膠、油燃類股走跌拖累下，指數於平盤上狹幅震盪，目前漲點超過23點，指數最高來到10,334點。

台積電（2330）昨日表示，現階段不需改變出貨和技術提供方式，對華為旗下的海思半導體本季甚至下半年將正常出貨，台積電對本季財測和下半年業績強勁成長的預期不會改變。今日股價以230元開出，早盤漲幅約0.43%，來到230.5元。

美國總統川普最新表示，預期美中貿易戰很快會落幕，且雙方的貿易協議中可能包括華為的解決方案，美股四大指數全數走跌，道瓊指數下跌286.14點或1.11%，收25490.47點；費城半導體指數下跌22.20點或1.65%，收1322.84點；那斯達克指數下跌122.56點或1.58%，收7628.28點；標普500指數下跌34.03點或1.19%，收2822.24點。

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法人指出，川普最新態度可望減緩美股續跌對亞股的衝擊，加上目前從技術面來看台股短線已超跌，預料仍可望守住半年線支撐。