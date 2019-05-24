美中貿易戰拖累美股跌286點　台指期回神小漲力守10300點

▲美股4大指數全面收低，亞股也跟著表現疲弱，台指期今天回神小漲，指數相對有撐。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易對峙升高，讓投資人備感憂心，美股4大指數同步收低，其中道瓊指數下跌286點，亞股幾乎倒成一片，台指期今（24）日小漲開出，指數相對有撐，力守10300點關卡之上，截至8點47分在10330點附近震盪。

美中貿易衝突加劇，市場避險情勢濃厚，美股4大指數全面收低，其中道瓊工業指數終場下跌286.14點，跌幅1.11%，收25490.47點；標準普爾500指數也跌34.03點，跌幅1.19%，報2822.24點；那斯達克指數尾盤下挫122.56點，跌幅1.58%，以7628.28點作收；費城半導體指數收低22.2點，跌幅1.65%，收1322.84點。

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美中貿易戰持續升溫，股期雙市周四重挫收黑，隨著美國制裁華為風暴擴大，台股在台積電、大立光等相關供應鏈領跌下，指數盤中重挫逾百點，終場大跌148.85點，以10308.37點作收，成交量1177.46元，三大法人同步站在賣方，合計賣超132.73億元，其中自營商賣超14.05億元，投信賣超8.43億元，外資及陸資賣超110.25億元。

台指期昨天也貼近現貨走勢，指數一路開低走低，尾盤下跌169點，收在10310點，與現貨相較，正價差1.63點，成交量14萬726口，而在台指期淨部位方面，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6538口至7304口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6517口至4萬980口。