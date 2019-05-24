同婚登記今日上路　婚後權益大躍進　互贈都免稅

▲同志伴侶今日可以登記結婚囉！婚後雙方互贈禮物不論多少都可以免稅。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院三讀通過「同婚專法」今(24)日上路，同志可以登記結婚，在稅務上，安永會計師事務所會計師楊建華表示，在申報綜所稅、贈與稅及婚姻消滅，配偶的剩餘財產請求權上，同志的權益大躍進。

今日登記結婚的同志，明(109)年5月在申報所得稅上可以選擇合併申報或者是分開申報，但是爾後就必須合併申報。

請繼續往下閱讀...

小資新婚同志 所得稅合併申報省稅逾萬元

合併申報就與一般夫妻一樣，可以選擇合併計稅、薪資合併計稅、分開計稅、所得額合併計稅以及分開計稅，婚後的同志伴侶們可以選擇最適合自己的方式來申報。

楊建華指出，對同志而言如果一方有收入、一方收入較少或者是無收入者來講，能夠合併計稅較為有利，因可計入另一半的免稅額，對於有經濟能力的一方來說，報稅上就可以達到省稅的效果。

舉例而言，假設A男與B男結婚，A男的薪資所得一年有84萬元、利息則是20萬元，以及扶養親屬1人，薪資所得1萬元、利息所得5萬元；B則是無所得。修法前兩人必須分開報稅，A男扣除額大約75.6萬元，以稅率5%計算，要繳的稅大約是1.72萬多元的稅；B男則不用繳稅。若A男與B男結婚，扣除額70萬元及免稅額26.4萬元，以5%的稅率計算，應納稅額就只有6800元，省稅達1萬400元。

有婚姻關係 彼此贈與都免稅

而同志結婚，在贈與稅上的權益，才是大躍進。楊建華表示，如果在沒有婚姻關係上，彼此互相贈與每年只有220萬元的免稅額，超過就必須要課徵贈與稅；但是如果具有婚姻關係，伴侶間彼此贈送就與一般夫妻一樣，不論贈送多少都不用課徵贈與稅。

此外，同志結婚父母贈與祝福，同樣具有多100萬元的免稅額，所以父母贈與各自就有320萬元的免稅額，雙方父母4人合計就有1280萬免稅額。

此外，結婚後的同志就享有配偶的剩餘財產請求權，一旦婚姻關係消滅，例如離婚、死亡，另一方就可以對於有經濟能力者或者過世者的財產請求一半或繼承一半的財產。